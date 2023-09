"Dizabilitatea nu este o barieră", caravană de conștientizare a populației din mediul rural

Pe lângă Locuințele Protejate și Centrul de Zi din comuna Chirnogeni, serviciile se vor extinde și în Nicolae Bălcescu, Topraisar, Băneasa și Negru Vodă.





Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța au declarat, pentru „Cuget Liber“, că lucrările de construcții pentru centrele în curs de înființare sunt în grafic.





„De ceva timp, noi tot mergem să informăm, în mediile rurale, în primul rând personalul din conduceri, precum Poliția, primarul și toate persoanele cu o influență mare, să distribuie mesajul nostru. Mesajul este acela că toate persoanele adulte încadrate cu grad de handicap și care au un certificat de handicap pot beneficia, gratuit, de serviciile puse la dispoziție de către Centrul de Zi. Este un proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean. Cei de la Consiliul Județean sunt cei care ne sprijină în toate proiectele. Este un proiect scris pentru tot județul. De altfel, serviciile pe care noi le oferim nu au loc doar în oraș și am încercat să mergem cât mai aproape de comunitate, să nu trebuiască să vină ei către oraș. Am întâlnit foarte multe persoane care nu au posibilitatea financiară să se poată deplasa până în Techirghiol, în Constanța sau, eventual, să plătească diverse costuri. Sunt costuri destul de mari. Noi asta încercăm, să fim aproape de ei și să aducem plusvaloare”, transmit aceștia.



„Cei mai mulți erau sceptici, spuneau că nu o să se realizeze”



Lucrările sunt în continuă mișcare, deși au fost voci care au spus că doar se vorbește mult, dar nu se și face. La momentul actual, instituția are în desfășurare mai multe construcții. Următoarea locație deschisă va fi la Nicolae Bălcescu.



„Sunt în stadiul de construcție lucrările de la Negru Vodă, unde, la fel, vrem să deschidem un Centru de Zi și două Locuințe Protejate. De asemenea, la Băneasa, au început lucrările pentru un Centru de Zi și Locuințe Protejate. Deci, ușor-ușor, lucrurile se pun în mișcare. Cel mai devreme, dorim să deschidem ca următoare locație, un centru la Nicolae Bălcescu. Din ce am înțeles de la colegii mei, cei mai mulți erau sceptici, spuneau că nu o să se realizeze sau o să fie târziu. Că mai mult venim și doar spunem lucruri, dar nu facem nimic. Totuși, ușor încep să se vadă rezultatele și să apară construcțiile”, ne-au mai spus reprezentanții instituției.





În acest context, în ultima perioadă, echipa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a organizat întâlniri cu reprezentanții primăriilor, școlilor, Poliției, toate persoanele cu putere de decizie la nivelul unităților administrativ-teritoriale și membri ai comunității din satul Căscioarele, comuna Cerchezu. Persoanele adulte cu dizabilități din aceste zone vor beneficia de serviciile ce vor fi oferite în cadrul Centrului de Zi din comuna Chirnogeni, alături de patru Locuințe Protejate.La Chirnogeni s-a finalizat construcția celor patru Locuințe Protejate cu o capacitate de 10 locuri fiecare. De asemenea, s-au finalizat reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii în care va funcționa un Centru de Zi din localitatea Chirnogeni cu o capacitate de 40 de locuri. Centrul este destinat atât beneficiarilor din sistemul de protecție, cât și tuturor persoanelor cu dizabilități din localitățile învecinate.