Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului asigură beneficiarilor condiții speciale de acomodare

Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța are în observaţie şi îngrijire, la momentul actual, 1.618 de copii și tineri. Din totalul lor, 294 se află în cadrul serviciilor de tip rezidențial, 523, în îngrijirea asistenților maternali profesionişti și 801, în plasament la rude, familii sau alte persoane.Din punct de vedere al procedurilor de adopție, un procent mare dintre copiii înscriși ajung în familii. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Marian Vasilache, anul trecut, DGASPC Constanța a deschis 87 de proceduri pentru adopție. Dintre ele, 53 au fost finalizate cu adopție. De asemenea, în perioada ianuarie – aprilie, anul acesta, au fost deschise 12 proceduri, trei dintre ele finalizându-se cu adopție.Care este starea de sănătate a beneficiarilor?Reprezentanții și întreg personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța asigură beneficiarilor toate condițiile pentru a se menține, fiecare dintre aceștia, la o stare bună de sănătate. Toți copiii și adolescenții sunt înscriși pe listele unui medic de familie. De asemenea, în funcție de nevoile specifice, ei dispun de serviciile unor medici specialiști. În cazurile în care nevoile medicale ale copiilor nu pot fi acoperite de specialiştii de la nivelul județului Constanța, se apelează la instituții medicale specializate din alte județe sau din municipiul Bucureşti.„Menționăm că, în serviciile de tip rezidențial, protejarea sănătății copiilor este reglementată prin Procedura Operațională privind ocrotirea sănătății copiilor. În scopul asigurării condițiilor necesare pentru protejarea sănătății copiilor, promovarea unui stil de viață sănătos precum şi asigurarea accesului la serviciile medicale, prin procedura menționată sunt avute în vedere mai multe aspecte. Este vorba despre respectarea stării igienico-sanitare din serviciul rezidențial, igiena şi îngrijirea personală a copiilor, asigurate de educatorii specializaţi cu ajutorul infirmierelor, lenjeresei, spălătoresei și respectarea programului pentru abilitare și reabilitare. De asemenea, mai sunt luate în considerare evaluarea medicală periodică a copiilor, administrarea corectă a tratamentelor medicamentoase și asigurarea unui regim alimentar adecvat vârstei, dezvoltării somatice şi stării de sănătate a fiecărui copil în parte. Nu în ultimul rând, procedura, respectată cu strictețe, mai vizează asigurarea măsurilor de prevenţie a îmbolnăvirilor, tratamentul afecţiunilor acute, după schema terapeutică stabilită de către medic și tratamentul afecțiunilor cronice, conform recomandărilor medicilor specialişti”, ne-a transmis purtătorul de cuvânt al instituției.Beneficiarii se acomodează în colectiv? Există relații de prietenie?Întrebat cum se integrează copiii în colectivul în care conviețuiesc, purtătorul de cuvânt Marian Vasilache ne-a spus că toți sunt ajutați de instituție să se acomodeze. Fiecare copil care este admis într-un serviciu de tip rezidențial beneficiază de sprijin din partea personalului în vederea adaptării la noile condiții de viață. Astfel, imediat după admitere, coordonatorul serviciului de tip rezidențial nominalizează, din personalul propriu, o persoană de referință care stabileşte un program de acomodare. Programul este fixat doar împreună cu copilul și se bazează pe vârsta şi gradul său de maturitate, fiind adaptat caracteristicilor lui personale. Sunt vizate statusul psiho-somatic, personalitatea și temperamentul, nivel de educație și așa mai departe.Programul are o durată de minim două săptămâni. În cadrul programului, persoana de referință consemnează, sub semnătură, informații relevante legate de mai multe aspecte. Mai exact, sunt menționate evoluția săptămânală a copilului găzduit în serviciul de tip rezidential, problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup şi în comunitatea reprezentată de serviciul de tip rezidențial (copii și personal) și data la care încetează aplicarea programului respectiv.„Copiii instituţionalizați inițiază și mențin, în general, relații de prietenie atât cu alți beneficiari din centru, cât și cu copii din afara centrului, precum colegi de clasă, vecini și așa mai departe. Relațiile create sunt bazate pe criterii de vârstă, preferinţe personale, interese comune și diverse hobby-uri”, a mai precizat purtătorul de cuvânt DGASPC Constanța.