DGASPC Constanța susține conștientizarea autismului în societate

Autismul este o tulburare de dezvoltare neuronală care afectează comunicarea, interacțiunea socială și comportamentul. Oamenii care suferă de această tulburare pot avea dificultate de a comunica verbal sau nonverbal, de a înțelege regulile sociale și de a dezvolta relații cu persoanele din jur. „Cu toate acestea, fiecare persoană cu autism este unică și are propriile sale abilități și talente, cu alte cuvinte are partea sa de geniu. În plus, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului oferă ocazia de a aduce împreună comunitatea medicală, organizațiile neguvernamentale, persoanele cu autism, precum și publicul larg, într-un efort comun de a îmbunătăți viața acestora. Pe această cale, dorim să transmitem un mesaj de susținere și încurajare tuturor care au oameni dragi afectați de această tulburare, prin asigurarea de servicii de asistență și suport, dar și de programe de terapie comportamentală”, au scris reprezentanții DGASPC Constanța pe pagina de Facebook a instituției.









Petruța RIDICHE





Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța a celebrat duminică, 2 aprilie, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Această zi se sărbătorește în fiecare an la data de 2 aprilie, cu scopul de a crește, în societate, nivelul de conștientizare și de înțelegere a autismului și de a promova acceptarea și incluziunea persoanelor cu autism.