Sfaturi de la pompieri pentru a proteja viața copiilor: „Explicați-le pericolul pe care-l reprezintă focul!”

Numeroase evenimente care periclitează siguranţa celor mici și a familiilor acestora se produc din cauza neglijenţei sau a lipsei de cunoştinţe a adulţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor. În scopul preîntâmpinării unor evenimente nefericite, pompierii constănțeni au transmis cetățenilor o serie de recomandări, privind regulile și măsurile de prevenire a incendiilor.Astfel, pentru siguranța copiilor, pompierii atrag atenția: „Păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care nu au acces. Înlăturați orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lor. Nu îi lăsaţi singuri în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparatele electrice aflate în funcțiune. Odată cu creșterea, învăţaţi-i cum să utilizeze sursele de aprindere și să se comporte în situaţii de pericol”.De asemenea, copiii trebuie învățați următoarele reguli, ce le pot salva viața în situații critice: „Dacă sunt singuri acasă, să părăsească imediat locuința și să anunțe un vecin sau primul adult despre izbucnirea incendiului. Dacă nu pot părăsi locuința, să telefoneze, dacă au posibilitatea, la 112 (numărul unic pentru urgențe) și să anunțe evenimentul precizând adresa, precum și faptul că sunt blocați în casă, după care să iasă la fereastră și să strige după ajutor. Să nu se ascundă în dulap, sub pat sau în alte locuri în care nu pot fi văzuți de persoanele care intră în locuință. Dacă le-au luat foc hainele, trebuie să se lase pe sol și să se rostogolească până la stingerea flăcărilor. Atunci când în încăpere este fum, trebuie să se deplaseze aplecat sau târâș pentru a evita inhalarea acestuia”.Pentru prevenirea unor situații de urgență provocate de instalațiile electrice este important: „Să eliminaţi orice posibilitate de acces a copiilor la componentele instalaţiilor electrice, precum prize, tablouri electrice etc. Să îi supravegheați permanent în timp ce folosesc jucării care sunt alimentate direct de la reţea. Este preferabil să cumpăraţi jucării electrice alimentate cu baterii sau de la un transformator cu tensiunea de 12 V. Să supravegheaţi permanent aparatele electrice sub tensiune și să nu le lăsaţi la îndemâna celor mici. Să nu permiteţi copiilor să folosească aparatele electrice de uz casnic (fier de călcat, reșouri, radiatoare etc.) și să nu le lăsaţi la îndemână obiecte conductoare ce pot fi introduse în priză”.Pentru preîntâmpinarea unor evenimente nefericite provocate de mijloacele de încălzire: „Nu așezaţi pătuţul copilului în imediata vecinătate a sobelor cu sau fără acumulare de căldură. Nu lăsaţi copii să aprindă focul sau să se joace la elementele instalaţiilor de încălzire. Nu îi lăsați să se joace în apropierea aparatelor de încălzit sau preparat hrană. Nu permiteţi copiilor să se joace cu focul. Nu îi încuiaţi în casă, cu focul aprins în sobă”.