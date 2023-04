Viorica și Ioniță, împreună cu taraful de la Clejani, în concert la Harlequin

Sâmbătă, 8 aprilie, ora 21, în ajun de Florii, la Harlequin by the Sea vor ajunge vestiții Viorica și Ioniță, împreună cu al lor taraf de la Clejani, prilej cu care aduc distracția și muzica veche românească.Povestea Vioricăi și lui Ioniță din Clejani a început cu incursiunea în “lada cu zestre” a cântecelor lăutărești și dorința de a le împleti cu modernul, pentru a capta atenția tinerei generații. Astfel, Clejanii au reușit să devină una dintre cele mai căutate formații românești, muzică lor fiind apreciată chiar și pe plan internațional.La 14 ani, Ioniță l-a cunoscut pe Ion Albeșteanu, cel care conducea atunci Taraful de la Clejani, pentru concursul Cântarea României și a rămas impresionat de el. Ștefan Karo a fost un alt om care l-a învățat cum să abordeze muzica: cea care îi va aduce succesul este muzică românească, tradițională, și nu cea aparținând altui popor.Atras de mirajul Parisului, Ioniță din Clejani a cântat la Opera Garnier, la Perpinian, pentru Yehudi Menuhin și a cucerit vedete precum Martin Landau, Gabriel Yared, Osvaldo Golijov, Sally Potter sau Peter Gabriel. În scurt timp, Viorica și Ioniță de la Clejani au reușit să devină o emblemă a muzicii balcanice, aducând ritmuri noi celor lăutărești: percuția și basul electric.Pasiunea cu care Viorica și Ioniță de la Clejani cântă fiecare piesă le-a adus succes și la nivel internațional, actorul Johnny Deep fiind unul din fanii lor. Chiar și presa din străinătate îi omagiază: „Muzica celor mai lăudați lăutari din Europa este presărată cu romantism, exprimă bucuriile și durerile cotidiene cu o fascinantă combinație de pasiune, virtuozitate și nostalgie. O muzică ce îți atinge sufletul și îți mișcă picioarele” (The Times).Mergând pe principiul îmbinării dintre tradiționalism și modernism, Viorica și Ioniță de la Clejani au lansat trei albume: „Bordeieș”, „Dragostea de la Clejani” și „De la Anton Pann la DJ”, care au fost primite cu căldură de public. Piese precum „Dale don Dale”, „Mugurel, mugurelule”, „Lume, lume”, dar și „Tirli dond’ale”, cântată în duet cu fiica lor, au devenit unele dintre cele mai îndrăgite piese.