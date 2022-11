Astă-seară, spectacol de teatru la Harlequin by the Lake

„Divorț în ziua nunții” este titlul spectacolului de teatru prezentat în această seară, de la ora 20,30, la Harlequin by the Lake din Mamaia.Realizată în regia lui Cătălin Stelian-Shanks, piesa coborâtă de pe Broadway, cu un umor spumos și cu un ritm alert, îi are în distribuție pe Emanuel Bighe, Alin Brancu, Adelina Mihalcea, Cristina Diaconescu și Livia Taloi.Alcool, amantă sau nevastă? Aceasta este întrebareaCe poți face când te culci cu alcoolul în sânge și te trezești cu amanta în pat? Toate astea cu câteva ore înaintea propriei nunți.În prim plan îl avem pe Bill, un tânăr arătos însă nu prea, inteligent însă nu chiar și descurcăreț însă nu până la capăt, care urmează să se căsătorească cu Rachel, o femeie cu o oarecare pornire psihotico-agresivă, dar capabilă de milă, pentru că altfel altul îi era mirele.Așadar, cum orice nuntă este precedată de o petrecere a burlacilor, Bill împreună cu Tom, cavalerul de onoare și prietenul său cel mai bun, un tip frumușel si… hormonal, au băut împreună până în momentul în care Tom a dispărut și amintirile au început să devină neclare.Dimineața de după începe cu o durere de cap și o vânătaie la tâmplă pentru Bill, dar ce-i mai rău apare după ce iese din baie, pe canapeaua apartamentului nupțial, îmbrăcată doar cu o cămașă bărbătească, o blondă, o tipă drăguță, confuză și cu pretenții de gentleman de la un tip mahmur și vânăt la cap.Ce ai putea să îi spui unei femei necunoscute pe care o găsești pe canapea în dimineața nunții ? Oare "Tu cine ești?" Așa cum a crezut și Bill că se cade să întrebe?Unde duce întrebarea asta, de unde apare o menajeră isterică și ce face Tom cu cuțitul ? Răspunsul acestei întrebări este bine formulat în spectacolul „Divorț in ziua nunții".Preț bilet – 50 lei.