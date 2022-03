Concert în memoria lui Florian Pittiș, la Harlequin by the Sea

Vineri, 25 martie, de la ora 19,30, la Harlequin by the Sea va avea loc concertul „Sunt un frate tânăr” din cadrul proiectului de muzică și poezie care își propune să readucă în memoria publicului cântecele și poeziile interpretate de marele artist Florian Pittiș în perioada petrecută alături de faimosul grup „Pasărea Colibri”. Componența grupului: Dorin Andone (voce, chitară acustică) este absolvent al Institutului de teatru din Târgu Mureș, promoția 1987, apoi actor la Teatrul National Cluj, Teatrul L. S. Bulandra, iar în prezent actor al Teatrului National „I. L. Caragiale”, București, membru fondator al trupei „Dor”. Vlady Cnejevici (claviaturi, voce) și Teo Boar (chitară, voce) sunt artiști recunoscuți ai scenelor folk-pop și rock din Romania, membri ai trupelor: Pacifica, Pasărea Colibri, Mircea Baniciu & Band, Mircea Rusu Band, Paul & The Blue Workers.