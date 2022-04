Actrița Cezara Dafinescu aniversează 45 de ani de teatru într-un spectacol la Harlequin by the Sea

Duminică, 10 aprilie, de la ora 20, actrița Cezara Dafinescu le propune constănțenilor o altfel de reîntâlnire, la Harlequin by the Sea din Mamaia.„Ne-am obișnuit să ne amintim de actorii pe care-i iubim, doar atunci când pleacă într-o stea! Ce-ar fi să le dăm șansa să fie alături de noi și când mai au încă câte ceva de spus?!Timp de peste 40 de ani am strâns în suflet toate vorbele pe care aș fi vrut să vi le spun, toată dragostea pe care v-am păstrat-o. Cred că a venit momentul să stăm din nou față în față!Ați fost lângă mine la bine și la rău, m-aţi ajutat să trec peste clipe grele. Am vrut de multe ori să plec, dar de fiecare dată, prin dragostea voastră, m-ați întors din drum.M-am sprijinit mereu pe umerii voștri, pe dragostea voastră…De multe ori, voi, spectatorii, ați fost singura mea familie, singurul sprijin. Vine o vreme când tragem linie și adunăm….timpul în care am iubit, timpul în care am urât, timpul în care am greșit, câtă iubire am primit, câtă am dăruit, câtă am irosit.Vă propun acum o astfel de întâlnire. Una în care să-mi dați prilejul să mă arăt așa cum sunt, cu bune și rele, cu vise și speranțe!", mărturisește actrița, astăzi în vârstă de 73 de ani.Regizorul spectacolului, Toma Enache, declară: „După 40 de ani petrecuți pe scena Teatrului Național București, actrița Cezara Dafinescu vine la o întâlnire cu publicul său. Și vine la întâlnire cu traista plină de amintiri! A îndesat in ea copilăria, adolescența, femeia îndrăgostită, frânturi din viața si din filmele sale, emoții și trăiri vechi şi noi.Vă invităm să fiți părtași la aceste daruri pe care Cezara Dafinescu le oferă în spectacol, cu pasiune, cu generozitate, cu talentul şi frumusețea care au însoțit-o întotdeauna!".La final, toți spectatorii vor primi volumul de versuri „Infectați de iubire" de Toma Enache.