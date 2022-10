Florin Chilian în concert la Harlequin by the Sea din Mamaia

Sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 21, la Harlequin by the Sea, muzicianul, compozitorul, interpretul, chitaristul și jurnalistul român Florin Chilian va oferi un concert din cadrul turneului său național care a debutat pe 7 octombrie la The Pub în București.Florin Chilian este cunoscut drept unul dintre artiștii români care s-a implicat activ și constant în numeroase acte de caritate, mare parte din câștigurile obținute prin muzică fiind donate celor care aveau nevoie.Pentru totalitatea operelor sale muzicale este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, dar și din Marea Britanie.Suport artist – 75 lei.