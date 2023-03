Timp Liber. O comedie ruptă din viață se joacă la Harlequin

Duminică, 12 martie, actorii Teatrului Principal - Gabriel Fătu, Ana Obagiu și Doina Teodoru, vor veni la Harlequin by the Sea din Mamaia, de la ora 20, ca să le ofere constănțenilor premiera comediei „Ispită pentru soțul meu!”, o comedie ruptă din viață.Să iubești din….IUBIRE, zicea cineva. Ce frumos! Iar ei chiar se iubesc. Doar că ea și nu ca toaaaate femeile, e geloasă. Foarte geloasă!!! Și are un….beculeț roșu. Când i se aprinde, face mare scandal. Însă, ca să fim sinceri, e bolnavă de gelozie. Se vindecă? Există soluții? Dar dacă lucrurile se complică și apare și o ispită? Oare el cedează? E bărbat. Și ca orice bărbat…. Adică? Ce vreți sa spuneti, la ce va gândiți??? Daaaar, Ispita e tânără. Frumoasă și sexy! Cine crezi că cedează? Vino să afli!Preț bilet 59 lei.