Concert Mihai Mărgineanu&Band, de Ziua Femeii, la Harlequin by the Sea

La o lună după ce a concertat în Club Phoenix, miercuri, 8 martie, de la ora 21, artistul Mihai Mărgineanu revine la Constanța împreună cu bandul său, într-un concert special de data aceasta la Harlequin by the Sea.Îndrăgitul artist are o biografie impresionantă, completată de rolul din serialul „Las’ Fierbinți”, în care trebuia să se ocupe doar de linia melodică. În cele din urmă, compozitorul a ajuns să interpreteze unul dintre cele mai comice personaje, Ardiles, hoțul satului, care în noua serie este foarte apreciat de public.Născut pe data de 2 octombrie 1969, îndrăgitul artist a absolvit Liceul de electronică industrială, apoi s-a înscris la Universitatea Tehnică de Construcții. Cu toate că a terminat Facultatea de Instalații, vedeta s-a îndreptat spre o carieră în muzică.Mihai Mărgineanu s-a lansat abia la 36 ani. Compozitorul și-a început cariera în industria muzicii în anul 2005, când a realizat câteva melodii pentru un grup de prieteni. Ulterior, acestea au ajuns pe internet unde au câștigat cu rapiditate popularitatea publicului.