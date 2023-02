Weekendul concertelor. The Motans, Taxi și Mihai Mărgineanu vin la Constanța

Cântăreț și compozitor român de muzică folk și pop rock, pe alocuri și actor, muzica lui Mihai Mărgineanu este inspirată din folclorul urban, unele melodii fiind preluări ale unor cântece vechi de pahar, iar altele fiind creații proprii în același gen. Bandul său este format din: Cristi Horia (vioară), Vlad Andrei (chitară electrică), Michele Vișan (chitară acustică), Vasile Malic (chitară bass), Nicu Dumitrescu (percuție) și Florin Ionescu (tobe).





Prețul unui bilet este de 100 lei, dar toate fondurile strânse se vor îndrepta către campania „Music for Autism", prin care se dorește demararea noilor proiecte din cadrul Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă Constanța (achiziționarea unor materiale didactice necesare terapiilor copiilor cu dizabilități), realizarea grădinii senzoriale din cadrul CȘEI „Albatros" Constanța și reabilitarea terenurilor de sport.





Trupa Taxi vine cu hituri care au bucurat generații, dar și cu piese noi, toate asezonate cu o doză de umor în stilul binecunoscut al lui Dan Teodorescu, la Scoica Land, sâmbătă, 11 februarie.





Una dintre cele mai iubite trupe pop rock din România, Taxi s-a reinventat permanent, oferind nu simple concerte, ci adevărate spectacole.





Prin cântecele pe care le creează, Dan Teodorescu își exprimă crezurile, emoțiile și varietatea preocupărilor: de la mesaje sociale („Criogenia salvează România”, „Aici sunt banii dumneavoastră”, „Oamenii politici”, „Ca ei”), până la balade cântate de generații întregi („Jumătatea mea”, „Mi-e dor şi doare”, „Stelele care cad”, „Cele două cuvinte” „Supradoză de dor”, „Inima mea de 16 ani”), trecând prin zona inerentelor probleme de cuplu („Karma, zenu’ și feng shuiu’”, „O să-mi las burtă pentru tine”, „Non-stop”).





Fie că e vorba despre viața socială și politică, fie că e vorba despre dragoste, abordarea Taxi este întotdeauna originală, umorul și ironia devenind marca trupei.





Prețul biletului standard este 80 lei, iar pentru VIP – 90 lei.





Pentru concertul trupei The Motans, care vine în Club Doors sâmbătă, 11 februarie, biletele (150 lei) s-au epuizat demult.



The Motans este visul muzical împlinit al artistului Denis Roabeș. Fondat în anul 2016 în Republica Moldova, a ajuns repede la inima publicului prin intermediul piesei „Versus”. Este recunoscut pentru versurile cu adevărat speciale pe care le scrie și pentru stilul său muzical unic, stil pe care artistul l-a denumit rhythm&soul. O prezență constantă în topurile radio, The Motans oferă, alături de trupa sa, performanțe live electrizante cântând hituri precum „Tu”, „Weekend”, „August”, „Jackpot” sau „Înainte să ne fi născut”.





Sâmbătă, 11 februarie, de la ora 20.30, în Club Phoenix Constanța, constănțenii sunt invitați la un eveniment deosebit atât prin scopul lui, cât și prin prezența unor artiști de valoare: Mihai Mărgineanu și Banda.Vino să cânți alături de Mihai Mărgineanu „Mă iubește femeile", „Zarița", „Gore din Chitila", „Jeana", „Aviația" sau „Melci, scoici, raci, craci”.