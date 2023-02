Ministrul Lucian Bode: „Modificarea Codului Penal nu îi vizează pe cetățenii onești”

„Propunerile vizează majorarea limitelor de pedeapsă şi introducerea unor forme calificate. Precizez, propunerile de modificare aduse Codului Penal, şi mă refer strict la 371 (art 371), nu vizează nicidecum cetăţenii oneşti şi nici pe cei care ar putea protesta, ci se referă la cei care săvârşesc violenţe, distrugeri sau alte acte de acest gen. Acesta este motivul pentru care am venit cu aceste propuneri. Sigur că practica ultimilor ani îmi dă posibilitatea să văd tabloul infracţional la nivel naţional, să constat în activitatea de zi cu zi a poliţiştilor, a jandarmilor, a tuturor structurilor noastre cu ce probleme se confruntă şi unde legea nu îi ajută în a-şi exercita atribuţiile şi am obligaţia, şi în calitate de ministru şi în calitate de parlamentar, să vin şi să propun astfel de modificări, pe care eu le consider de îmbunătăţire a legislaţiei. (...) Este foarte bine că în spaţiul public se naşte o asemenea dezbatere, pentru că vedem în ultimii ani infracţiuni cu violenţă împotriva minorilor, împotriva persoanelor cu dizabilităţi, împotriva femeilor, săvârşite de grupuri organizate în spaţiul public”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.Lucian Bode a mai afirmat că Parlamentul este suveran şi va decide cu privire la necesitatea modificării Codului Penal.Ministrul Bode a anunţat, recent, că, împreună cu premierul Nicolae Ciucă, a depus la Senat un proiect de lege prin care limitele de pedeapsă în cazul faptelor cu violenţă se majorează cu o treime. Lucian Bode a arătat că a propus modificări şi în legătură cu tulburarea ordinii şi liniştii publice.„Am făcut modificări şi am schimbat abordarea în ceea ce priveşte fapta de tulburare a ordinii şi liniştii publice pentru care am majorat limitele pedepsei cu închisoarea de la 1 an la 5 ani şi am introdus elemente agravante care justifică creşterea limitelor pedepsei cu închisoarea între 2 şi 7 ani”, a explicat ministrul.El a mai precizat că proiectul propune, totodată, majorarea pedepsei şi pentru fapta de încăierare. O altă parte a intervenţiilor pe actul normativ vizează extinderea prezumţiei legitimei apărări de la spaţiul privat la cel public. Bode a completat că se mai are în vedere eliminarea posibilităţii amenzii ca sancţiune în cazul infracţiunilor de ultraj şi ultraj judiciar, fiind prevăzută pedeapsa cu închisoarea.Purtătorul de cuvânt al USR, deputatul Ionuţ Moşteanu, le-a cerut, joi, premierului Nicolae Ciucă şi ministrului Lucian Bode, să retragă legea „totalitară” pe care „au gândit-o împotriva protestelor”.