Lucian Bode, scrisoare către omologul austriac, după eșecul Schengen: "Ați făcut un joc politic nedemn..."

Iată documentul integral:"Domnule ministru,Mărturisesc că speram să vă scriu această scrisoare în același spirit în care am scris omologilor mei din celelalte state membre UE, omologii mei și ai dumneavoastră, cei care au asigurat un demers corect și onest față de procesul aderării României la spațiul Schengen, cei care au efectuat analize temeinice, dar juste, cei care au înțeles că avem datoria de a ne îndeplini misiunea față de structurile pe care le reprezentăm, față de statele în a căror slujbă suntem și față de Uniunea Europeană, căreia cu toții îi aparținem și în ale căror valori credem.Vă scriu însă, din păcate, pentru a-mi exprima profunda indignare față de votul dumneavoastră din Consiliul JAI, împotriva aderării României la spațiul Schengen, asta după ce pe 23 noiembrie la Viena, în prezența colegilor noștri, îmi dădeați asigurări că sunteți "un prieten al României", iar poziția dumneavoastră" nu este împotriva României ci împotriva unui sistem nefuncțional care nu trebuie extins cu niciun stat".Este o decizie nedreaptă, injustă, fără nicio justificare reală, care creează la nivelul UE prejudicii uriașe și un precedent periculos în actualul context geopolitic. Pentru că nu doar meritul României și al cetățenilor români a fost călcat în picioare odată cu acest vot, dar și valorile și principiile care ne ghidează la nivel european. Toate statele membre au putut vedea cum Austria a adoptat o decizie arbitrară ce încalcă flagrant dreptul României de a fi stat membru cu drepturi depline al spațiului Schengen, iar argumentele pe care le-ați avut la finalul acestui proces pur și simplu nu au nicio legătură cu realitatea.Domnule ministru,Ați făcut un joc politic nedemn de o țară care are o tradiție politică așa de bogată și care este o democrație consolidată de atât de mult timp.În întrevederea noastră din luna ianuarie m-ați asigurat de susținerea Austriei pentru aderarea la spațiul Schengen, iar în cadrul Conferinței ministeriale a Forumului de la Salzburg de la București, Austria și-a dat acordul pe o declarație comună în care toți membrii salutau susținerea aderării României la spațiul Schengen.Nimeni nu a putut înțelege ce s-a întâmplat în două zile, de ce v-ați schimbat fundamental poziția, în condițiile în care nu apăruse niciun element nou. Ați tratat românii și România într-o manieră nedreaptă, discriminatorie și ilogică.Îmi pare rău să vă spun, dar modul acesta de conduită și acțiune nu este adecvat pentru niciun om politic al Uniunii Europene.Dumneavoastră știți, la fel de bine ca mine, că problema migrației pe care ați invocat-o nu poate fi imputată României. Au înțeles-o toate celelalte state membre, domnule ministru.Ați reușit să stârniți revolta nu doar a românilor din Austria, dar și a propriilor cetățeni, care cunosc realitățile din teren și știu că e injust și imoral să pedepsiți milioane de cetățeni europeni folosindu-vă de argumente false.România rămâne însă fermă și profund atașată obiectivului de aderare la spațiul Schengen, pentru care nu doar ministerul pe care îl conduc, ci și celelalte structuri implicate în procesul de aderare vor continua să lucreze cu aceeași determinare și aceeași încredere neclintită în valorile europene.În încheiere, vă rog să le transmiteți tuturor celor din subordinea dumneavoastră, cu care am avut o bună colaborare, tot respectul meu și mulțumiri pentru efortul comun pe care îl facem pentru apărarea securității cetățenilor europeni. Cel puțin față de subordonații dumneavoastră și față de cetățenii care v-au acordat un vot de încredere, rămâneți, domnule ministru, cu o datorie morală. Pentru că pe minciuni și nedreptate nu se poate construi nimic măreț și durabil.Ministrul Afacerilor Interne,Lucian Nicolae Bode"