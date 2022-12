Ciolacu spune că România avea mai multe şanse să fie acceptată în Schengen dacă se separa de Bulgaria

El a menţionat că acest pachet, România - Bulgaria, a fost stabilit acum 10 sau 11 ani.



„Poate ar fi trebuit insistat la Comisie ca propunerea de intrare pe ordinea de zi a Consiliului European JAI să fie deja o separare între România şi Bulgaria, să putem avea o şansă mai mare. Cert este că familia europeană social-democrată a susţinut demersul României în unanimitate. În acest moment, un prim-ministru şi un ministru de Interne al unui stat european, făcând parte din altă familie europeană, cea de dreapta, din care face parte şi PNL, au avut un vot negativ în ceea ce priveşte România. Am văzut acum că preşedintele familiei europene de dreapta susţine şi nu susţine”, a afirmat Ciolacu.





Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că România nu ar fi fost acceptată în spaţiul Schengen şi dacă Austria ar fi votat pro, pentru că a candidat la pachet cu Bulgaria.„Am discutat astăzi în Consiliul Politic Naţional şi despre aderarea României la spaţiul Schengen. Am avut şi un sondaj de opinie cu referire directă la acest lucru, ca să vedem nemulţumirile românilor şi unde consideră românii că s-a greşit. În sondaje există o anumită percepţie, o anumită frustrare, în primul rând a românilor faţă de un alt stat membru al Uniunii Europene şi al Europei, altfel prieten, şi această abordare brutală din partea Austriei ieşind dintr-o logică de uniune a statelor, mai ales că îndeplinim toate cerinţele tehnice. Rămâne întrebarea - de ce am mers în continuare pe listă la pachet cu Bulgaria, atât timp cât exista o altă decizie a altui stat european, respectiv Olanda, că nu va vota cu Bulgaria? Indiferent dacă Austria ar fi votat sau nu ar fi votat cu România, dacă pe ordinea de zi rămâneam în acelaşi pachet, România cu Bulgaria, oricum nu am fi trecut de votul JAI”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.