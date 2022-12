Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii: temperaturile scad accelerat

"Animația termincă ne indică posibilitatea ca într-adevăr în următoarele zile, în special la nivelul României, temperatura să scadă.



O scădere semnificativă comparativ cu ce am avut în ultimele două zile pentru că dacă astăzi am avut în partea de sud-est a țării și inclusiv în zona de sud-est Călărași și nu în ultimul rând Cernavodă temperaturi de 21 de grade Celsius, o valoare destul de ridicată pentru perioada în care ne aflăm.



În partea de vest deja masa de aer rece într-adevăr dinspre nord-vestul continentului pentru că observăm toate nuanțele de mov, mov deschis sau mov închis, ne arată valori ale temperaturilor foarte scăzute.



Astăzi, în vest, am avut temperaturi de numai 1-2 grade Celsius, la nivelul maximelor, mai coborâte cu peste 10 grade, față de ceea ce am avut ieri.



Ei bine, situația a fost una semnificativă la nivelul diferențelor foarte mari de temperaturi, din partea de vest a țării comparativ cu sud-est și diferențe și amplitudini termice semnificative de la 1-2 grade în partea de vest, nord-vest a țării la 19-20 de grade, inclusiv în Capitală 17-18 grade”, a susținut .Elena Mateescu, director general la ANM, la Antena 3 CNN.



Temperaturile vor ajunge la maxime de 4-5 grade.



"Temperatura scade brusc pentru că iată deja avem temperaturi ușor mai coborâte, deja, în partea de vest, nord-vest a țării, lucru care se va întâmpla și la începutul săptămânii viitoare și acest lucru se va resimți ulterior și în restul țării, pentru că masa de aer rece va aduce această răcire, în extindere, în toată țara.



Marți, temperaturile maximelor, nu vor mai depăși 4-5 grade Celsius. Marți și miercuri răcirea va fi una semnificativă", a adăugat Elena Mateescu.