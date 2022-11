NU ratați evenimentul! Concert caritabil susținut de IRIS în Constanța

Iubitorii muzicii rock din Constanţa la concertul caritabil Music for Autism 10 ani, vineri, 11 noiembrie 2022, ora 20.30 în Club Phoenix Constanța Iris (Cristi Minculescu, Valter și Boro) invită.Toate fondurile strânse se vor îndrepta către campania "Music for Autism", prin care ne propunem demararea noilor proiecte din cadrul Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă Constanţa (achiziţionarea unor materiale didactice necesare terapiilor copiilor cu dizabilităţi) și realizarea grădinii senzoriale din cadrul CȘEI "Albatros" Constanța.10 ani de campanie, peste 55 de concerte susținute de artiști români, 5 beneficiari, 5 inaugurări, mai multe dotări și achiziții de materiale didactice și terapeutice.MUSIC FOR AUTISMTimp de zece ani, nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. “Music For Autism” a fost sprijinită prin concertele caritabile susținute de VAMA, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Cargo, Timpuri Noi, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Cargo, The R.O.C.K.( Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imre, The Model, Zdob și Zdub, Ionuț Micu & Adrian Naidin, Taxi, Phoenix, Provincialii, etc.Campania “Music for Autism”, un proiect început în 2012 cu scopul de a sprijini copiii cu autism și alte dizabilități, care s-a bucurat încă de la început de succes devenind astfel proiectul umanitar pe poziție fruntașă cu reușite nenumărate.Rolul acestei campanii este de a educa şi sensibiliza publicul la acest mesaj social care este foarte puternic: “autismul sau orice altă dizabilitate înseamnă - contact şi comunicare limitată cu alte persoane şi interes foarte restrâns”.Detalii se găsesc pe: https://www.facebook.com/MusicForAutismRomania/Preț bilet 80 leiRezervări 0730 617787