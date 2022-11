Oana Pellea și Marius Manole, pe scena Casei de Cultură Constanța, în tulburătoarea piesă „Oscar și Tanti Roz”

Miercuri, 2 noiembrie, de la ora 19, publicul constănțean este invitat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, la tulburătorul spectacol „Oscar și Tanti Roz”, care spune povestea noastră, a tuturor, nu doar a unui copil nedreptățit de soartă, care stă de vorbă cu Dumnezeu. Există în textul lui Eric Emmanuel Schmitt un mesaj tulburător: oricare dintre noi poate fi Oscar, dar cu un dram de noroc în plus. Mai multe zile dăruite înseamnă să încerci să te bucuri de viață, indiferent de cum ți-e hărăzită - în chip de premiu ori de pedeapsă - fără a uita, totuși, să răspândești binele în jurul tău."Am avut din prima o întâlnire aparte cu Oscar şi Tanti Roz şi am ştiut imediat că o să-l fac. Când am citit cartea lui Eric Emmanuel Schmitt, am simţit că ceva se leagă, a fost ca o minune care plutea în aer. (...) Personajul principal din piesa asta nu e Oscar, nu e Tanti Roz, ci Dumnezeu.""De ce lasă Dumnezeu pe lumea asta boli şi bolnavi? Dacă e atât de bun, de ce lasă atâta suferinţă? Am găsit şi răspunsul: pentru că viaţa e un împrumut.""În secolul nostru uităm de moarte, fiind atât de bolnavi de orgoliu, atât de avizi să fim noi cei mai mari, cei mai tari, cei mai buni, să avem de toate. În starea asta de "beţie" ni se spune: "Ai cancer", şi atunci nimic nu mai are valoare, nimic nu mai contează... Ne dăm seama ce mici suntem, deşi credeam că putem moşteni pământul." (Interviu cu Marius Manole, Adevărul)Cu "Oscar şi Tanti Roz" teatrul redevine un spaţiu al excelenţei, unde spectatorii vin să vadă adevărul. Spectacolul de la Teatrul Bulandra e unul profund, puternic şi tulburător despre viaţă şi moarte.Între "Dragă Dumnezeu" şi semnătura de final: "Te pup. Pe mâine!" este documentată viaţa unui copil de zece ani, care îşi trăieşte ultimele zile... Romanul lui Eric Emmanuel Schmitt, dramatizat şi adus pe scenă, capătă o forţă uluitoare.Oana Pellea (Tanti Roz) este o combinaţie de fragil şi forţă, de tandreţe şi iubire necondiţionată care de la început te cucereşte. Cuplul pe care-l face cu Marius Manole (Oscar) are o chimie aparte, o sinceritate care lucrează organic asupra spectatorului. Cristina Casian (Bacon) şi Antoaneta Cojocaru (Peggy Blue) sunt două prezenţe care în ecuaţia spectacolului spun povestea speranţei. (Ioana Moldovan).Preț bilet: 149lei; 129lei; 109lei; 89lei.