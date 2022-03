”De ziua ta, femeie!”, concert extraordinar Ion Suruceanu, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor

Minunatele melodii ale îndrăgitului cântăreţ Ion Suruceanu vor răsuna sâmbătă, 5 martie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, cu prilejul concertului extraordinar „De ziua ta, femeie!".Interpretul de muzică ușoară Ion Suruceanu s-a născut pe 9 septembrie 1949, în localitatea Suruceni, Ialoveni. După absolvirea școlii din sat, şi-a continuat studiile la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga" (1964-1967), unde a studiat pianul şi fagotul. În acea perioadă, a fost invitat ca solist în formația „Noroc", condusă de Mihai Dolgan.Ulterior, timp de zece ani, a activat în diferite formații muzicale: 1970-1973 - interpret în orchestra de muzică ușoară „Bucuria", în 1974 - solist al formației „Contemporanul".A lansat albume, a înregistrat sute de piese și a cutreierat multe țâri. Este Artist al poporului (din 1990) şi Cavaler al Ordinului Republicii (din 2004).Interpretul îşi selectează piesele îndrăgite cu multă pasiune, unele din ele sunt interpretate ani sau decenii la rând, devenind şlagăre îndrăgite, pentru altele îşi compune singur textele. Pe parcursul anilor, a colaborat cu mulţi profesioniști şi compozitori importanți.Între 1994 şi 1998, datorită popularității sale, a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Într-un interviu, Ion Suruceanu mărturisește: „De 20 de ani, nu pot scăpa de porecla «Celentano din Moldova» ori «Celentano sovietic». Am căpătat-o, nu cu ajutorul melodiei «Nezabudka», ce are mai bine de douăzeci de ani, ci a compozitorilor cu care am colaborat. Când mi-a dat piesa «Nezabudka», Veaceslav Dobrînin nu ştia că va deveni un hit".Printre melodiile pe care tot românul le fredonează se numără „Ce seară minunată!", „Cumpăraţi flori!", „Ninge floarea de tei" sau „Sărut, femeie, mâna ta!".Preț bilet: 60 lei.