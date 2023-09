„Turneul Campionilor la Kureș – 2023”, la final! Iată cine sunt câștigătorii!

70 de tineri de diferite etnii s-au înscris la cele două categorii ale „Turneul Campionilor la Kureș - 2023”, eveniment care a avut loc sâmbătă, 9 septembrie, la Constanța, și care a fost organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța.Competiția s-a desfășurat pe două categorii: Tineret și Open, iar pe parcursul a aproximativ patru ore publicul numeros și-a încurajat favoriții și i-a aplaudat și felicitat, la final, pe toți, învingători și învinși. La categoria „Tineret”, locul întâi a fost câștigat de Geylan Mologani, iar locul al doilea de Gean Ali, în timp ce la categoria „Open”, categorie destinată celor mai experimentați luptători, premiul al doilea a fost obținut de Serhan Isleam, iar locul întâi i-a revenit lui Denis Gelil. Printre spectatori, s-au aflat și oaspeți de seamă, reprezentanți ai Consiliului Județean Constanța, deputatul UDTTMR, Varol Amet, muftiul Muurat Iusuf, consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Emre Yurdakul.Turneul Campionilor la Kureș - 2023” a încheiat sezonul de kureș care s-a deschis la 1 mai, la Valu lui Traian. Pe parcursul întregii veri, astfel de competiții au avut loc în numeroase localități din județul Constanța, unde trăiesc comunități de tătari. Sport tradițional al tătarilor, kureșul este astăzi practicat și de tineri de alte etnii, iar meritul pentru promovarea acestuia îi revine Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, organizația care, din 1990, îi reprezintă oficial pe etnicii tătari din România și care acordă o importanță aparte transmiterii tradițiilor strămoșești către generațiile tinere.Pentru a-i cinsti pe marii luptători tătari care au dus mai departe tradiția practicării kureșului în rândul tătarilor din România, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a decernat, în cadrul „Turneului Campionilor - 2023” și numeroase plachete foștilor campioni sau urmașilor lor.„Am încheiat sezonul de kureș al anului 2023 cu Turneul campionilor de la Constanța, un proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, care a reunit numeroși luptători, dar și spectatori. Am avut în concurs luptători de la cele mai fragede vârste până la cei maturi, toți dornici să își pună în valoare însușirile fizice și psihice care îi ajută să practice acest sport. Anul acesta, am avut și un moment aparte, dedicat foștilor mari luptători de kureș cărora le datorăm faptul că noi astăzi încă putem să organizăm acest competiții. Fără dedicarea lor în tot ce a însemnat păstrarea tradiției practicării acestui sport în comunitate, chiar și în vremurile mai puțin prielnice promovării valorilor identitare, kureșul ar fi fost astăzi istorie. Astfel că, în semn de mulțumire pentru activitatea lor, le-am oferit plachete celor de sfaturile cărora încă ne putem bucura și în prezent sau urmașilor celor care nu mai sunt printre noi. Chiar dacă astăzi am încheiat sezonul de kureș pentru anul în curs, activitatea sportivilor de la UDTTMR continuă, ei începând de pe acum pregătirea pentru competițiile de anul viitor, dar și pentru diferite competiții internaționale la care urmează să participe. Mulțumim pe această cale tuturor celor care au fost alături de noi în acest sezon și vă așteptăm pe toți la kureș, în calitate de spectatori, dar și luptători, anul viitor”, a declarat președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Gelil Eserghep.