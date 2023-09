Începe Festivalul Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tatar. " Va fi o ediție mai frumoasă ca anul trecut"

Conferința de presă prilejuită de debutul Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar a fost deschisă de Gelil Eserghep, președintele UDTTMR.

“Nu am știut că va fi vreme atât de frumoasă, pentru că am fi putut organiza evenimentul la Teatrul Soveja. Va fi o ediție mult mai frumoasă ca anul trecut, apropiată de grandoarea celei organizate în perioada anilor 2014-2017. Avem, în schimb, sprijin pentru evenimentul pe care îl vom organiza pe 13 decembrie - Ziua Etniei Tătare. Vom face acea zi la Sala Sporturilor, tocmai pentru a putea încăpea mai multă lume. Ne bucurăm că am ajuns până aici și avem certitudinea că anul viitor vom merge pe aceeași linie. După cum știți, în urmă cu trei ani ne-am recăpătat toate drepturile și suntem reprezentați în Parlamentul României", a spus președintele UDTTMR.

În afară de președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, la conferină au mai participat deputații Varol Amet, Adrian Merka și Nida Ablez, secretar general al UDTTMR