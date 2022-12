Ziua Etniei Tătare, sărbătorită de UDTTMR. „Este un eveniment de marcă pentru poporul nostru”

Emanuel Plopeanu, decanul Facultății de Istorie și Științe Politice de la Universitatea Ovidius din Constanța" Trebuie să încep cu un firesc La Mulți Ani de această zi a comunității tătare. Nu cunosc foarte multe aspecte din istoria tătarilor. M-am gândit la un bilanț între UDTTMR și Facultatea de Științe Istorice Politice. Termenul de bilanț nu este un termen final. Sunt câteva direcții în care Facultatea De Istorie și UDTTMR au colaborat pentru o mai bună cunoaștere a istoriei și a tradițiilor tătare. Peste 2 ani se vor face 2 decenii de la apariția primului volum despre istoria tătarilor. Sunt 2 serii de volume cu contribuții importante. Anul acesta împlinim 10 ani de la lansarea unor proiecte importante care au intrat în sfera învățământului preuniversitar. Mă refer la conferințele ținute cu prilejul acestei zi. Avem și un proiect al concursurilor de eseuri. Este un proiect care se continua si astăzi este seria de prelegeri susținută de către Metin Omer. Acesta nu este doar un curs. Are un caracter de noutate absolută pentru ca deși se tine în spatiile UOC este destinat tuturor. Această serie de prelegeri a beneficiat de sprijinul celor două instituții, UOC si UDTTMR. Sunt cateva repere care mă îndreptățesc să fiu încrezător în continuarea colaborării și in dezvoltarea unor noi domenii de interes comun. Acest bilanț nu este unul concluziv ci este o invitație la dezvoltarea lui si a beneficiului comunitatii"



Andrei Drozd, profesor la Universitatea din Varșovia: "Dragi veri. Eu așa vă numesc. Este o mare onoare pentru mine să fiu aici și să prezint comunitatea tătară din Polonia. Sunt pentru a doua oară în Dobrogea. Acum 5 ani am rugat comunitatea tătară de aici să mă ajute să vad satele tătăresti. Profesorul Metin Omer a fist ghidul meu. Ospitalitatea comunității tătare a fost memorabilă pentru mine. Acum încerc să răsplătesc această ospitalitate. Comunitatea de tătarii din Polonia este una foarte mică, nu așa de mare precum este cea de aici. Pentru ei tradiția este cea mai importantă. În ultimii 30 de ani am putut observa ca această veche tradiție culturală dispare pentru că există influente externe. Au mai rămas doar câteva persoane foarte bătrâne care pot transmite tradiția



Sâmbătă, 17 decembrie 2022, începând cu ora 17,00, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” va avea loc un spectacol susținut de ansambluri și de elevi de la Școala Comunitară de la Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din România.



Proiectul „Repere identitare dobrogene – 13 Decembrie, Sărbătoarea Etniei Tătare din România” îşi propune să contribuie la o cât mai bună cunoaștere a principalelor momente istorice în rândul comunităţii tătare din România. Principalul obiectiv al manifestărilor organizate în cadrul proiectului constă atât în apropierea membrilor comunităţii de valorile culturale şi spirituale specifice etniei tătare, cât și de promovarea valorilor identitare în rândul populației majoritare. De asemenea, proiectul îşi propune să contribuie la implicarea cât mai activă a tuturor membrilor în viaţa comunităţii prin participarea la evenimentele organizate de UDTTMR.



„Sărbătoarea Etniei Tătare din România”, marcată anual la data de 13 decembrie, este recunoscută oficial prin Legea nr. 453/2006. Potrivit acesteia, „în localităţile unde trăiesc etnici tătari, autorităţile administraţiei publice locale sprijină organizarea manifestărilor cultural-artistice dedicate zilei de 13 decembrie”.





Uniunea Democrată a Tătarilor Turco – Musulmani din România organizează în perioada 13 – 17 decembrie 2022 proiectul „Repere identitare dobrogene – 13 Decembrie, Sărbătoarea Etniei Tătare din România”, proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.Proiectul s-a deschis marți, 13 decembrie, în ziua în care este marcată oficial Sărbătoarea Etniei Tătare din România, cu simpozionul „Din istoria tătarilor” care are loc la sediul central al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din România, începând cu ora 17.00 și la care sunt invitați dr. Andrzej Drozd – Universitatea din Varșovia (Polonia), dr. Emanuel Plopeanu - Universitatea „Ovidius” din Constanța, dr. Metin Omer - Universitatea „Ovidius” din Constanța.Metin Omer: " Ne-am adunat aici pentru a sărbători acest eveniment de marcaă pentru poporul nostru. Este foarte importantă pentru tătarii din România această istorie. Cele mai importante nume sunt ale unor poeți care au fost în peninsula Crimeea. Aceste persoane s-au implicat activ în problemele refugiaților din România. În ceea ce privește existența Republicii Populare nu a fost una extrem de îndelungată. Bolșevicii își doreau să cucerească Crimeea. Ne-am întâlnit să sarbatorim ziua etniei tătare"