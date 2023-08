Teatrologul Anaid Tavitian a pornit într-o nouă "Călătorie pe drumul amintirilor"

La începutul săptămânii trecute a trimis la editura „Ararat”, a Uniunii Armenilor din România, ultima ei carte, a şaptea la număr, care, va apărea, probabil în luna octombrie a cestui an. Lucrarea se intitulează „Călătorie pe drumul amintirilor” şi este, ca scriere şi grafică, asemeni unui album de amintiri.





„În ea reconstitui şi fixez în memoria culturală alte momente din istoria teatrală de la Pontul Euxin. Eroii săi sunt familia George Stancu şi familia Dromihete Ghiman. Rare sunt familiile în care toţi membri ei se regăsesc pe scenă sau culisele unui teatru. Personajele sunt actorul George Stancu (el a jucat pe scena Teatrului Dramatic Constanţa şi cea a Teatrului Fantasio), soţia sa Roxiţa Stancu, ea fiind administrator la Teatrul Dramatic Constanţa, precum şi fiica lor Roxana Silvia Ghiman (constructor păpuşi) şi soţul ei Dromihete Ghiman (actor la Teatrul de Păpuşi Constanţa)”, a declarat renumitul teatrolog, pentru „Cuget liber”.





Tot pe drumul amintirilor, Anaid Tavitian şi-a amintit că într-o zi, în urmă cu 45 de ani se întorcea acasă, după absolvirea Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”. În acelaşi an, în prima zi a lui Brumărel, devenea secretar literar la Teatrul Dramatic Constanţa şi Teatrul de Păpuşi Constanţa. «Nu era ca şi cum păşeam pe o terra incognita. Am fost, la început, spectator al Teatrului de Păpuşi, apoi al dramaticului constănţean. În primul an de facultate am făcut practică la secretariatul literar al Teatrului Dramatic Constanţa. De atunci am fost şi sunt un cronicar la Curţile Măriei Sale Teatrul, cu obligaţia profesională şi morală de a nu îngădui să se piardă nimic din avuţia acestuia. Prin urmare, am consemnat, arhivat şi tezaurizat tot ce îi aparţine. Munca creatorului de teatru este una fulgurantă. Ea se materializează, dar se şi topeşte în chiar clipa spectacolului. Da aceea noi, secretari literari avem menirea să îl fixăm prin cuvânt, spre înfrângerea timpului, între coperţi de carte. Până acum am scris monografii: „Thalia ex Ponto la cumpăna de milenii”, „Metamorfoza unui vis”, „Leac pentru drac”, o culegere de perle din umorul culiselor. Au urmat monografiile teatrologice „Eugenia Tărăşescu Jianu, scenograf”, „Aneta Forna Christu, păpuşarul cu suflet de copil”, „Agathei Nicolau, din dragoste”», a. adăugat Anaid Tavitian.





Ajunsă la vârsta de 68 de ani, ea îşi aminteşte şi acum de zilele frumoase, când a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, în anul 1978, secţia Artă şi metodologia spectacolului. La acel moment, a fost repartizată la Constanţa, ca referent literar la teatrul de păpuşi. Şi dacă viaţa i-a oferit o carieră în această direcţie, a mers pe acest drum, ani la rând. Iniţial, între anii 1978 şi 1999 a îndeplinit funcţia de secretar literar al Teatrului Dramatic Constanța și Teatrul de Păpuși Constanța. Mai târziu, între 1988 şi 1989, Anaid Tavitian a fost şef de secție la Teatrul de Păpuși Constanța, iar între 1999 şi 2004, consultant artistic al Teatrului „Ovidius”. Apoi, între anii 2004 - 2007, ea a fost secretar literar la Teatrul Național Constanța, apoi secretar literar la Teatrul de Stat Constanța. Desigur, în toţi aceşti ani, a fost implicată în realizarea a numeroase evenimente, dintre care amintim Festivalul Internațional „Săptămâna Teatrelor de Păpuși”, Festivalul „Seri de Teatru Antic” etc.