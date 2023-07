Cristian Cealera: "Am început această aventură în 2013, când scriam articole în ziare"

În prima parte a evenimentului, scriitorul Ovidiu Dunăreanu a descris, în linii mari, noua creație literară a autorului Cristian Cealera. În cadrul acestui al patrulea volum, scriitorul a pornit în aventura celor mai interesante aspecte istorice și arheologice specifice zonei dobrogene. „Cristian scoate pentru publicul larg toate revelațiile extraordinare pe care Muzeul de Istorie din Constanța le are dincolo de ceea ce se vede. Toate instituțiile de cultură de talia unui asemenea muzeu au nevoie de asemenea oameni care să scoată la vedere lucruri ce se află dincolo de cercetarea științifică. Cu prima sa carte, am rămas impresionat că refăcea exact ce nu s-a mai făcut demult. A venit să aducă în fața noastră poveștile acestea din spațiul magic din zona de la Dunărea de Jos și de la Marea Neagră, care este Dobrogea și reprezintă un altfel de pământ decât ținuturile celelalte românești. Acest ținut are un contact cu spațiile misterioase ale istoriei, dar și ale cosmosului, prin mare și prin Dunăre. Având în spate o excepțională bibliografie și studii remarcabile ale unor arheologi, autorul continuă reconfigurarea și întregirea misterului și subtilităților Dobrogei. Cine crede că o asemenea carte se construiește cu ușurință, așa cum ai bate din palme, se înșală. Să se apuce de una la fel și, după aceea, vom mai sta de vorbă”, a declarat scriitorul.





În continuare, autorul cărții „Poveștile Mării Negre, volumul IV - Oamenii, Eroii, Zeii”, Cristian Cealera, a povestit publicului din sală cum a fost drumul său pe parcursul cercetării și cum a pornit în arta scrisului. „Sunt, pur și simplu, copleșit și onorat că pot face o astfel de prezentare în această sală. Vreau să vă spun că am ajuns la acest al patrulea volum al Mării Negre. Cred că este a șaptea sau a opta mea carte. Dar, dincolo de numărul de cărți pe care le scoți, ceea ce contează cu adevărat este ca oamenii să îți spună: Am văzut, am citit. Bravo, mergi înainte! Datorită dumneavoastră, cei care sunteți aici, și a multora, eu am mers mai departe. Am reușit să învăț, de la fiecare dintre dumneavoastră, foarte multe lucruri. Am început această aventură în 2013, când scriam articole în ziare și prietenii îmi spuneau să merg mai departe și să public. Mi-era teamă. Nu știam dacă experiența mea de jurnalist este de ajuns pentru a povesti omului obișnuit această istorie. Citeam, dar era un hobby. În 2014, când am început să public pe o platformă online, lumea îmi scria pe internet: Super, așa ceva nu am mai citit! Publică! Așa cum veți vedea, volumul este împărțit în două: prima parte este de legende și povestiri. Acolo merg pe ficțiune în mare parte. În partea a doua, merg pe istoria reală și arheologie”, a precizat Cristian Cealera în cadrul evenimentului de lansare a noii sale cărți.





La eveniment au fost prezenți directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Aurel Mototolea, și scriitorul Ovidiu Dunăreanu.