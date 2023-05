Sărbătoarea limbii tătare a reunit sute de persoane la Centrul Cultural Educativ "Jean Constantin"

În deschiderea evenimentului, au transmis mesaje președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, deputatul UDTTMR, Varol Amet, Subsecretarul de stat din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice Geafer Dincer și președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu. Vorbitorii au subliniat importanța păstrării limbii materne și a transmiterii acesteia către generațiile următoare, amintindu-le celor prezenți că limba maternă reprezintă fundamentul valorilor identitare și elementul definitoriu pentru orice etnie.



În cadrul programului artistic pregătit special pentru această sărbătoare, peste 30 de elevi de la Școala Comunitară a UDTTMR au recitat poezii din lirica tătară din România și din Crimeea, demonstrând că implicarea în promovarea și păstrarea limbii materne nu ține cont de vârstă. De asemenea, pe scenă au evoluat și ansamblurile Kișkene Qarasu, Qarasu, Can Renkler, Canlar, Qanara ale UDTTMR, ansamblul MashAllah de la Grădinița „Zubeyde Hanim”, tânărul interpret de folclor tătăresc Gemil Berkant și Corul de Ilahiuri al Muftiatului Cultului Musulman din România. Organizatorii au oferit diplome și premii tuturor participanților la activitate.



Cu prilejul Zilei Limbii Tătare, sărbătoare marcată în fiecare an la data de 5 mai și consfințită printr-o lege adoptată de Parlamentul României, numeroși reprezentanți ai autorităților centrale și locale transmit în fiecare an mesaje de felicitare comunității tătare din România. Și anul acesta, consilierul prezidențial Sergiu Nistor a transmis un mesaj de felicitare pe care îl redăm integral în continuare:



„Stimate Domnule Deputat,



Stimate Domnule Președinte al UDTTMR,



Cu prilejul Zilei Limbii Tătare doresc să vă transmit sincere felicitări și calde urări de pace, prosperitate și rodnicie în activitatea pe care o desfășurați, Dumneavoastră și comunității pe care o reprezentați. Sărbătoarea limbii tătarilor este un bun prilej pentru a face cunoscute cultura șu creațiile tătarilor din țara noastră, patrimoniul artistic unic și valoros păstrat prin limbă și transmis din generație în generație. În România, limba tătarilor îmbogățește un vast florilegiu lingvistic, coexistând cu limbile și culturile tuturor minorităților naționale, într-un climat de dialog și cunoaștere reciprocă.



Tătarii din România au contribuit, alături de români, la marile proiecte naționale și au împărtășit întregii noastre societăți bogăția identității lor, ca parte a patrimoniului național de cultură, limbă și civilizație. Astăzi, comunitatea tătarilor reprezintă un partener de dialog important în realizarea binelui comun și în cultivarea valorilor care ne asigură o conviețuire armonioasă.



Fie ca sărbătoarea Zilei Limbii Tătare să vă aducă bucurie în comunitate, să-i inspire pe tineri să-și descopere și să-și valorifice potențialul identitar păstrat grație limbii tătare, o moștenire valoroasă transmisă de înaintași și o misiune ce le revine, pentru viitor”.