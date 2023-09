FOTO. Parada Portului Popular Turco-Tătar a reunit mii de participanţi, la Constanţa

Festivalul Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar – ediția a XXVII-a a debutat sâmbătă, 2 septembrie, cu parada portului popular care a avut loc în centrul municipiului Constanța și care a reunit, de asemenea, peste o mie de participanți.





Pe traseul Sala Sporturilor – Piața Ovidiu, constănțenii și turiștii au putut admira frumoasele costume populare, mulți dintre trecători alăturându-se artiștilor care în acordurile muzicilor tradiționale își etalau cu mândrie portul popular. Tot sâmbătă, au avut loc spectacole și în localitățile Mangalia, Medgidia, Ovidiu, Techirghiol, 23 August, Tuzla, Cobadin și Valu lui Traian.



„A fost o ediție reușită, din punctul nostru de vedere, o ediție în care am continuat frumoasa tradiție de a ne pune în valoare tradițiile dar, în același timp, și de a onora, în bine-cunoscutul spirit multietnic, și alte culturi și comunități etnice din România. De asemenea, în cadrul acestei ediții a festivalului, am reluat unele colaborări vechi pe care, la un moment dat, independent de voința noastră le-am întrerupt, cu ansambluri din străinătate, dar am reușit să avem și un ansamblu în premieră, respectiv cel din Azerbaidjan. Suntem bucuroși și de faptul că finanțarea pe care am primit-o de la Consiliul Județean Constanța pentru desfășurarea festivalului a fost completată în mod fericit și de implicarea administrațiilor locale din cele opt localități unde am dus anul acesta festivalul. Mulțumesc, astfel, tuturor celor care ne-au susținut și de data aceasta pentru a putea organiza un eveniment deosebit de care să se bucure nu doar tătarii, ci cât mai mulți locuitori ai județului Constanța, indiferent de etnie”, a declarat, la finalul proiectului, președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.