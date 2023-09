Marian Vasilache, DGASPC Constanța: "Am dezvoltat o rețea națională de locuințe protejate"

Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Marian Vasilache, ne-a spus mai multe despre modul în care instituția s-a implicat în realizarea proiectului și ce eforturi comune se fac în continuare pentru victime. „În acest proiect al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, noi suntem parteneri. Instituția pe care o reprezint are o responsabilitate foarte mare în cadrul lui. Noi am creat și am dezvoltat o rețea națională de locuințe protejate și am implementat un complex de servicii. Avem un compartiment de consiliere, în cadrul căruia activează psihologul Mariana Gioga, am făcut și un grup de suport, și un cabinet de consiliere vocațională, unde colaborăm cu consilierul Mirela Tanislav. Dincolo de acest lucru, a trebuit să înființăm o locuință protejată pentru victimele violenței domestice. Această locuință protejată are o capacitate de șase locuri. Implementarea proiectului deja s-a finalizat. Însă, asta nu înseamnă că noi am închis ușa, ne-am strâns mâna și la revedere. Noi suntem obligați, prin acest parteneriat, să oferim o perioadă de sustenabilitate de cel puțin trei ani de zile”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției.





Pachetul pe care îl pune la dispoziție programul vizează reducerea numărului de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile, prin furnizarea mai multor servicii. Este vorba despre servicii sociale, medicale, socio-profesionale și de formare profesională.



De când am deschis locuința protejată, care nu are adresa publică, pentru siguranța și securitatea victimelor, în cadrul ei au beneficiat de servicii 40 de femei și 54 de copii.





„Persoanele care până acum au solicitat serviciile noastre, pe lângă faptul că au avut un număr de telefon la îndemână, au avut disponibil și unul de urgență: 0241983. Persoanele care trebuie să facă o solicitare urgentă pot apela la acest număr. Bineînțeles, chiar dacă persoana respectivă beneficiază, pentru o perioadă de timp, de serviciile noastre de consiliere psihologică, juridică, vocațională, decizia îi aparține. Fie că vrea să se întoarcă în același mediu, fie că vrea să continue, dacă începe procedurile de divorț și așa mai departe”, a adăugat reprezentantul DGASPC Constanța.





Implementarea proiectului dedicat victimelor violenței domestice „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță” s-a încheiat luni, însă reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța se află în plină perioadă de monitorizare a serviciilor din cadrul programului. Proiectul constituie un contract de parteneriat încheiat deja între DGASPC Constanța și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.