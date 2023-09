Constănţenii, speriaţi de povara facturilor la întreţinere. "Ne este groază de ce va fi la iarnă!"

Populaţia este anunţată, pe această cale, că nu se mai primesc solicitări de deconectare/debranşare. În schimb, solicitările de reconectare la sistemul de termoficare şi de execuţie a branşamentelor pentru imobile noi se primesc pe parcursul întregului an. Oamenii trebuie să ştie că, în cazul unei avizări favorabile, solicitantul achită taxa de deconectare sau de debranşare, stinge datoriile faţă de RADET şi apoi primeşte un proces-verbal de constatare a debranşării.





Pe de altă parte, există şi multe cereri de reconectare, pentru că, în perioada aceasta, s-a împlinit aproape un an de când se fac modernizări ale reţelei de transport. Mai mult decât atât, anul viitor, începe construcţia noului CET (a fost înfiinţată societatea Termocentrale Constanţa, care de la 1 august operează CET Palas). Astfel, pe amplasamentul de la CET Palas, începând cu 2024 se construieşte un CET nou, care va produce energie electrică. Chiar şi aşa, oamenii sunt speriaţi şi spun că în ultimii ani le-a fost foarte greu să achite facturile la întreţinere. „Ne este groază de ce va fi la iarnă. Am început să strângem deja bani pentru facturi. Dacă în vară nu am reuşit să plătim mai puţin de 200 de lei, probabil că din decembrie încolo preţurile vor sări de 600-700 de lei lunar”, ne-a declarat Magda J. În aceeaşi situaţie se află şi Viorel P. El împreună cu soţia au pensii de 2.750 de lei. „Suntem bătrâni, bolnavi şi abia ne ajungem cu banii, de la o lună la alta. Sperăm că vom reuşi să ne încălzim şi iarna aceasta, dar dacă preţurile vor fi prea mari, vom ţine caloriferele închise”, a adăugat septuagenarul.



Va ajusta acest CET facturile împovărătoare ale populației?



„Energia electrică, în procesul tehnologic, degajă căldură, care este captată şi dată către municipiu, prin conductele nou montate. În aceste condiții, randamentul va fi foarte bun, preţul pe gigacalorie va fi bun şi el, nu vor mai fi întreruperi generate de avarii, oamenii vor fi mulţumiţi. Toate aceste avantaje sunt făcute pentru a contracara măsura pe care o impune legislaţia de mediu a Uniunii Europene, care prevede, pe de-o parte, ca din 2027 să se interzică montarea de centrale de apartament şi, până atunci, introduce taxa de poluare, care va fi adăugată la costul imprevizibil al gazelor naturale, ceea ce va genera o factură foarte mare pentru deţinătorii de centrale. Ca urmare, municipalitatea vine cu o ofertă pentru conectarea la sistemul municipal, care va fi incomparabil mai bun faţă de cel pe care l-am avut în administrare până în momentul acesta. Scopul este ca Primăria Constanța să scape de povara subvenţiilor, iar preţul final al gigacaloriei să fie mic. De asemenea, randamentul unui sistem de termoficare este cu atât mai mare cu cât are clienţi mai mulţi şi toate măsurile întreprinse sunt pe direcţia de a dezvolta, a eficientiza sistemul municipal de termoficare, sistem care primeşte finanţare, cum nu a fost în anii precedenţi, tocmai pentru că, pe partea de politici de mediu, vor fi restricţii foarte mari şi atunci, în compensare, trebuie date populaţiei şansele pentru a accesa căldură, apă caldă la costuri rezonabile”, a declarat directorul Termoficare Constanţa, pentru „Cuget Liber”. Acesta a precizat că, în prezent, estimează că societatea de termoficare are în evidenţă în jur de 30.000 de apartamente, la care se adaugă unităţile şcolare, unităţile sanitare, cele militare, agenţi economici etc.





Directorul Termoficare Constanţa, Liviu Popa, ne-a declarat că vineri, 1 septembrie s-a finalizat perioada în care instituţia a primit cereri, urmând ca acestea să fie procesate în cursul lunii. Ca de fiecare dată, şi anul acesta, au existat sute de solicitări de debranşare. În general, a precizat managerul, au fost determinate de faptul că în unele scări de bloc sunt puţine apartamente rămase conectate la sistemul de termoficare local. Restul vecinilor se debranşaseră deja, aşa că au optat şi ei pentru această variantă, pentru că li s-a părut, probabil, cea mai potrivită.