Toate ştirile despre CET în ziarul Cuget Liber Online.

CET





Pentru asigurarea furnizarii energiei termice, este necesar combustibil, pentru care CET plateste. RADET, veriga prin care caldura si apa calda ajung la beneficiari, achita prestatia serviciului la trei luni, timp in care CET se imprumuta la banci pentru a putea asigura combustibilul necesar functionarii, dar si pentru a realiza investitii in ceea ce priveste reducerea noxelor.





De ani de zile, RADET a acumulat datorii si penalizari care se ridica in prezent la 1000 de miliarde de lei. Pe timpul verii, pentru furnizarea apei calde, la CET functioneaza un singur cazan, a carui capaciate este mult prea mare in comparatie cu necesarul.



Activitatea CET Palas este rentabila pe parcursul iernii, cand toate cazanele produc agent termic pentru tot ce inseamna abonati la furnizarea de energie termica si apa calda in municipiul Constanta. In afara de aceasta activitate, centrala produce energie electrica pe care o livreaza, contra cost, in sistem.