Costin Răsăuţeanu, despre proiectul noului CET: Fără votul consilierilor PSD actuala administrație nu putea să realizeze nimic benefic

Consilierul local Costin Răsăuţeanu susţine că strategia de termoficare a municipiului Constanța a fost inițiată de PSD și aprobată în 2019, chiar dacă PNL a votat împotrivă atunci.„Astăzi, primarul PNL, cel care în 2020 critica vehement construirea unui nou CET, dă acum citate din strategia de termoficare, spunând că a fost foarte bine scrisă. Ipocrizie. Adevăr: Am reușit în 2020 să obținem finanțare europeană de 50.000.000 ( milioane) Euro pentru modernizarea magistralelor și rețelelor de transport și distribuție a energiei termice(apa caldă pentru constănțeni). Nu a fost ușor.Condiția acestei finanțări era aceea de a construi un nou CET!PSD a susținut în permanență toate proiectele care trebuiau aprobate pentru ca orașul nostru să aibă o gigacalorie mai ieftină și un CET nou care să asigure tuturor instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor și întregii populații constănțene un confort termic decent și accesibil oricând.Nu am auzit niciun cuvânt rostit de primar despre faptul că banii care asigură cofinanțarea pentru construirea unui nou CET nu ar fi existat dacă consilierii PSD nu votau pentru aprobarea vestitului împrumut.Nu a spus nimic despre colegii dumnealui de alianță de la USR care au votat ÎMPOTRIVA proiectului-probabil neînțelegând cât de importantă era această etapă în realizarea acestui obiectiv extrem de important pentru noi, constănțenii.Am rămas consecvenți în atitudine și am sprijinit toate proiectele orașului nostru. Fără votul consilierilor PSD actuala administrație nu putea să realizeze nimic benefic!Interesul constănțenilor a fost si este o prioritate pentru echipa PSD, înțelegând cel mai bine nevoile celor care și locuiesc în acest oraș. Pentru cei care nu locuiesc în Constanța totul a fost un joc meschin al intereselor de partid și al furtului de imagine!Funcția de primar te obligă să respecți și să recunoști contribuția consilierilor locali fără de care niciun proiect nu poate fi realizat!”, a transmis consilierul local Costin Răsăuţeanu.