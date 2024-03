Mişcări de trupe în politica din Constanţa. Mai mulţi primari au trecut la PSD

Acesta nu este singurul primar care a anunţat că pleacă de la PMP. Alţi doi edili, Jeanu Dumitru de la Costineşti şi Nicolae Anghel, de la Castelu, şi-au exprimat cu ceva timp în urmă intenţia de a candida la alegerile din 9 iunie din partea PSD însă, deocamdată, din câte se pare nu au primit încă un răspuns concret că ar fi şi primiţi în organizaţia social-democrată.





În schimb, liberalul Ion Oprea, primarul comunei Săcele şi Cati Hristu, de la Cogealac, merg la sigur la PSD.







„Consider că în acești ani de administrație am demonstrat că sunt un bun gospodar și că sunt dedicat comunității. Dezvoltarea comunei Cogealac reprezintă pentru mine o prioritate. De aceea am decis să continui acest mandat în calitate de membru PNȚCD, urmând ca la alegerile din data de 9 iunie să candidez pentru funcția de primar din partea organizației PSD. Susținerea unui partid puternic la nivel național este esențială pentru evoluția localității noastre. Îmi doresc să fiți alături de mine în continuare și să aveți încredere în decizia pe care am luat-o”, a transmis locuitorilor Cati Hristu.







Desigur, toate aceste plecări din partidele care i-au consacrat îi nemulțumesc pe liderii PMP sau PNL.



„Nu s-a dus PSD să-i convingă să schimbe partidul”





Despre toate aceste mişcări strategice în prag de alegeri, preşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD Constanţa, Felix Stroe, spune că iniţiativa de a veni la PSD aparţine aleşilor locali.





„În ultimele zile, mai mulți edili de la alte partide - inclusiv din județul Constanța- au anunțat că la următoarele alegeri locale vor candida din partea Partidului Social Democrat. În toate aceste cazuri, inițiativa a aparținut aleșilor locali de la PNL sau de la alte partide. Aceștia şi-au exprimat singuri intenția de a se alătura PSD - nu s-a dus PSD să-i convingă să schimbe partidul. Sunt două motive pentru care probabil aceștia au preferat să se înscrie în PSD:

1) problemele și modul în care erau tratați în propriile organizații;



2) colaborarea bună cu PSD în plan administrativ, care i-a convins că alături de PSD pot face mai mult pentru comunitățile lor.



Este o mare diferență față de guvernele Orban și Cîțu, când primarii altor partide erau fie amenințați cu dosare, fie chemați la Guvern pentru a fi mituiți cu fonduri publice, fie erau trecuți pe o anexă specială a bugetului, celebra anexă 7.03. Deci PNL nu ar trebui să se supere pe PSD pentru aceste plecări. În loc să dea vina pe PSD, ar trebui să vadă de ce au fost atâtea nemulțumiri în acele organizații județene”, a explicat preşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD Constanţa, Felix Stroe.





