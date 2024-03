Cătălin Predoiu: „Nu este corect să avem doar o integrare parţială în Schengen”

România va consolida spaţiul Schengen şi nu este deloc corect să avem în continuare doar o integrare parţială în acest spaţiu european de liberă circulaţie, ţara noastră fiind pregătită să coopereze pentru protecţia frontierelor şi combaterea migraţiei ilegale, a declarat luni ministrul de interne Cătălin Predoiu.„Vom consolida spaţiul Schengen şi nu este deloc corect să avem în continuare doar o integrare parţială în spaţiul Schengen. Este adevărat că în decembrie anul trecut am făcut un pas important, intrând în spaţiul Schengen cu frontierele aeriene şi maritime (de la 31 martie 2024, n.red.), dar cred că acest progres ar trebui să fie urmat de un alt pas în acest an. Şi vom lucra în această privinţă cu colegii şi prietenii noştri din Austria şi din alte state membre. Suntem gata să cooperăm cu privire la protecţia frontierelor, la migraţia ilegală şi, de asemenea, mă refer la cooperarea poliţienească. Avem rezultate foarte bune în această privinţă şi cred că aceasta ar trebui să fie baza pentru deciziile viitoare. De aceea am spus că, în materie de migraţie, în materie de protecţie a frontierelor, România este un foarte bun exemplu şi suntem pregătiţi să contribuim cu expertiza noastră la consolidarea întregii Uniuni Europene şi, de asemenea, a spaţiului Schengen”, a declarat vicepremierul Cătălin Predoiu înaintea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI).