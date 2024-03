Rareş Bogdan, avertisment în legătură cu Uniunea Europeană

Europarlamentarul Rareș Bogdan a vorbit despre ajutorul financiar venit din partea Uniunii Europene pentru România și despre cât de important este pentru țara noastră să facă parte din această uniune.„E foarte important pentru români să știe un lucru. Plusul, diferența de balanță între ce am plătit la Uniunea Europeană și ce am încasat este de mai bine de două treimi. Am încasat 93 de miliarde de euro care se regăsesc în școli, spitale, drumuri, aducțiuni de apă, aducțiuni de gaz și am plătit 26 de miliarde. Asta pentru cei care încearcă o manipulare ordinară cu atacuri la adresa Uniunii Europene, spunând România a plătit mai mult decât a încasat. Nu. Așa este calculul. România nu a plătit mai mult decât a încasat”, a spus Bogdan, la emisiunea Be EU, difuzată la postul Antena3 CNN. „Suntem țară net beneficiară. Net beneficiară. Nu suntem în situația Germaniei. Nemții pot să se uite ciudat pentru că într-adevăr au plătit enorm și au încasat doar în anumite landuri mai mult.Noi n-am fost nici francezii care să aibă o negociată, o subvenție în agricultură, poate cea mai mare subvenție, pentru că au subvenție și de 650 de euro la hectar pentru sfeclă roșie, spre exemplu.Noi, în schimb, dacă luăm pe total, încasăm 2,3 miliarde de euro subvenție directă în agricultură pentru 760.000 de fermieri români”, a spus Rareş Bogdan.