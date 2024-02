Prăpăd în Tomis Nord! Locuitorii, intrigați că arborii au fost tăiaţi fără milă!

În Constanţa, foarte multe dintre spaţiile verzi aflate între blocuri, datează de ani buni. Există locatari care se îngrijesc şi care încearcă să le ofere un aspect cât de cât plăcut ochiului. Plantează câteva flori, tund gardul viu, astfel încât locul să arate mai mult decât decent. Zilele acestea mai multe echipe care aparţin de două firme de amenajări peisagistice au început, conform contractelor pe care le au cu Primăria Constanţa, să toaleteze spaţiile verzi. Până aici, nimic rău, doar că prestaţia muncitorilor lasă de cele mai multe ori de dorit, lucru care îi nemulțumește pe constănțeni.







„Primăria a încheiat contracte cu două firme care se ocupă fiecare pe zonele sale de toaletarea copacilor, îngrijirea acestora, plantare şi aşa mai departe. Grădinile de obicei intră în sfera asociaţiilor de propietari, dar cu excepţia toaletărilor. De toaletare se ocupă aceste firme. Sunt două firme. Una se numeşte Garden Shop şi cealaltă Sport Turism”, au declarat reprezentanţii Primăriei Constanţa.







Mergând pe firul acestor informații, am aflat că firma Sport Turism se ocupă de amenajarea spaţiilor verzi din cartierul Tomis Nord.







În unele grădiniţe care erau amenajate de locatari, parcă a trecut uraganul. Echipele de intervenţie au tăiat aproape tot ce însemna copac şi au lăsat totul de izbelişte. Nu mai vorbim despre florile care erau plantate şi care au fost călcate în picioare, la propriu, de către angajaţii acestei firme.







„Nu se poate aşa ceva! Au distrus tot ceea ce făcusem noi. Eu înţeleg că trebuie ca arborii să fie toaletaţi, însă este strigător la cer. Nu a mai rămas aproape nimic din aceşti pomi. Erau inclusiv pomi fructiferi care aveau un aspect frumos şi care nu prezentau niciun pericol. Din contră, erau păsărele care își făceau cuibul acolo. De mici am fost învățați să facem căsuțe pentru păsări iar acum au venit să taie copacii! De ce i-au tăiat? Este incredibil!”, ne-a povestit intrigată de ceea ce s-a întâmplat Andreea C., locatară în Tomis Nord.







Un alt locatar ne-a povestit ceva absolut incredibil. Unul dintre muncitori a fost atenţionat să nu calce pe flori, iar răspunsul acestuia a venit imediat. „Uite ce fac eu cu florile tale. Tăiem tot, nu mai lăsăm nimic”, a spus acesta în timp ce călca ostentativ o floare în picioare şi îşi savura cu poftă ţigara.







Asociatul firmei, explicaţii pentru ceea ce se întâmplă







L-am contactat pe unul dintre asociaţii firmei Sport Turism, Ioan Mărcuş, fost consilier judeţean în Constanţa. Acesta a oferit câteva explicaţii, însă fără să aibă pic de compasiune pentru munca locatarilor.

Mai mult decât atât, Ioan Mărcuş spune că în acele grădiniţe care acum sunt reabilitate oamenii obişnuiau să se relaxeze şi să se întâlnească la câte un picnic. Lucru care, aparent, este fals din observaţiile noastre.







„Vreau să ne înţelegem clar. Noi toaletăm arborii, le tăiem doar coroana. În momentul în care se iveşte o furtună se întâmplă ce s-a întâmplat acum 3 luni de zile. Arborii se rup şi devin un real pericol. Şi atunci noi am făcut o secţionare a coroanelor arborilor, sub supravegherea primăriei. De la arbore la arbore metoda de tăiere este uşor diferită. S-a dorit din partea primăriei să facem această lucrare în tot cartierul Tomis Nord, vorbesc de zona strada Dispensarului, Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu şi Bulevardul Aurel Vlaicu. Eu ştiu că în această perioadă, imediat după executare, cartierul capătă o imagine uşor ciudată, dar arborii îşi vor reveni. Noi suntem doar prestatori. Dacă vorbim de plopii de tip lumânare, care nu are rapuri în stânga şi în dreapta, este normal că din el nu a rămas decât 50 la sută. Eu fac astfel de lucrări încă dinainte de Revoluţie. Avem lucrări în Braşov, în Baia Mare, Alba Iulia şi în Bucureşti. Am făcut cursuri în acest sens. Acum, sigur că există şi situaţii în care oamenii mai şi greşesc. Dar nu prea se întâmplă lucrul acesta. Alpiniştii cu care lucrăm practică această meserie de mai bine de 15 ani. Trebuie să ştiţi că în momentul în care noi venim şi defrişăm toate grădinile improvizate care în ultimii 40 de ani s-au construit, cu garduri improvizate, le desfiinţăm. Nu rămâne decât pământul. Vom replanta alt gard viu pentru că acesta este deteriorat. Se începe o reîmprospătare a vegetaţiei care este foarte îmbătrânită. Sunt sigur că oamenii sunt nemulţumiţi pentru faptul că le-am stricat grădiniţele, micul loc de odihnă şi locul unde mai făceau şi câte un mic picnic, le-am stricat florile, două-trei lalele pe care le mai aveau pe acolo, dar asta este situaţia. Nu pot să comentez eu atitudinea muncitorilor. Ei sunt instruiţi să îşi păstreze calmul şi liniştea, să nu interacţioneze cu locatarii şi aşa mai departe. Dacă cumva au greşit, transmiteţi-le scuze din partea mea oamenilor. Dar vă spun sigur că nu lucrez cu oameni de ultimă speţă”, a declarat pentru Cuget Liber Ioan Mărcuş, asociat în cadrul firmei.







Un lucru este sigur. Spaţiile verzi din cartierul Tomis Nord nu vor mai arăta niciodată la fel, iar habitatul va avea de suferit pentru următorii ani. Aşa cum se observă şi din fotografii, nu mai există arbori cu coroanele impunătoare, nu vor mai exista speciile de păsări care îşi făceau cuiburi în aceşti arbori, iar aerul va fi din ce în ce mai poluat. Pe lângă toate acestea, aspectul a avut extrem de mult de suferit.