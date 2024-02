Primarul din Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, a semnat contractul de execuție a două blocuri destinate tinerilor

Primăria Orașului Murfatlar a semnat contractul de finanțare Nr.138446/08.12.2022 pentru proiectul „Construirea de locuințe pentru tineri – proiect tip, în oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa”, cod proiect C10-I2-72 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și este finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I2.Perioada de execuție conform contractului este de 18 luni, de la data prevăzută în ordinul de începere iar valoarea proiectului este de 4.374.692,72 lei respectiv 5.205.884,35 lei cu TVA.„În urma licitației publice, am semnat contractul de execuție a două blocuri pentru tineri nZEB (P+1+M). nZEB – nearly Zero Energy Building. Este o clădire cu consum de energie aproape zero, altfel spus clădire cu performanță energetică ridicată, energia provenind din surse regenerabile produsă la fața locului (panouri fotovoltaice). În jurul blocurilor se vor construi alei de acces, spații verzi, parcări și spații de agrement. Constructorul este SC Hester Art SRL din București. Finanțarea proiectului este realizată din fonduri europene și zilele următoare constructorul se ocupă de organizarea de șantier și începerea lucrării”, a anunțat Gheorghe Cojocaru, primarul orașului Murfatlar.