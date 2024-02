Gara din orașul Murfatlar, monument istoric, pusă în valoare de administrația locală

„Am încercat pe cât posibil să pun în valoare această clădire chiar dacă nu se află în proprietatea Primăriei. Astfel am eliberat fațada de nord de acele containere în care se depozitau lemne, am inscripționat Gara pe ambele fațade, am iluminat arhitectural partea dinspre drumul național și am montat un sistem de irigații pentru a putea creea un spațiu verde în fața Gării cu flori, arbuști decorativi și arbori ornamentali” a anunțat Gheorghe Cojocaru, primarul orașului Murfatlar.





Apoi, Gheorghe Cojocaru a continuat cu un scurt istoric al clădirii gării din oraşul Murfatlar.





„Clădirea Gării din Murfatlar, monument istoric, este una dintre cele mai frumoase şi mai specifice construcţii feroviare în stilul adoptat de Regele Carol I (1866-1914). Este compusă din două corpuri simetrice, cu etaj şi în formă triunghiulară în partea superioară, menite să acopere spaţiile administrative, unite de un corp care adăposteşte sălile de aşteptare şi casele de bilete.





Întreaga construcţie este realizată în cărămidă roşie, cu arcade semicirculare, specifice, la parter, şi cu frontoane frânte la etaje. Gara din Murfatlar era cel mai important punct de pe traseul căii ferate Constanţa-Cernavodă, construită de inginerii britanici în 1857-1860. Calea ferată dintre Constanţa şi Cernavodă a fost una dintre primele de pe teritoriul Imperiului Otoman şi este a doua ca vechime de pe teritoriul României (după cea dintre Oraviţa şi Baziaş, dată în folosinţă în 1856, la acea vreme pe teritoriul Imperiului Austriac).





Compania engleză Danube and Black Sea Railway Kustendje Harbour Company Limited care a construit calea ferată a realizat în 1860 și Gara Murfatlar într-o clădire mică și abia încăpătoare a personalului.





Se pare, de asemenea, că gara inițială se afla la o distanță de circa 500 m de cea actuală, dispariția ei fiind o consecință a inundațiilor catastrofale din anul 1924, când însuși regina a venit cu trenul să vadă dezastrul, poposind în gara mică din Murfatlar. Ulterior s-a construit gara în forma actuală.





Turnul de Apă este și el un element unic de arhitectură industrială pe teritoriul Dobrogei, tot din cărămidă roşie, şi era menit să aprovizioneze locomotivele cu aburi care staţionau la Murfatlar pe linia ferată care unea Marea Neagră de Dunăre”, a informat Gheorghe Cojocaru, primarul orașului Murfatlar.





