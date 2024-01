Primarul Vergil Chiţac, despre evoluţia oraşului Constanţa. „Tot acest deranj a meritat”

Administraţia locală din oraşul Constanţa a fost luată la ochi de foarte mulţi cetăţeni din cauza faptului că urbea este plină de şantiere care provoacă un disconfort groaznic. Tocmai din acest motiv, primarul Vergil Chiţac a încercat să explice faptul că nu se poate ca oraşul să fie refăcut fără ca cetăţenii să treacă prin acest disconfort. Edilul a vorbit în câteva fraze despre ce s-a întâmplat în Constanţa în anul 2023.„Anul trecut a fost unul foarte dens. Noi am muncit sârguincios şi cu folos. Cred că am putea să spunem că este anul în care am început să refacem Constanţa şi să o modernizăm. Noi avem multe rămâneri în urmă la capitolele care nu sunt lux, ci la cele necesare. Mă refer în primul rând la infrastructură. Am făcut mulţi paşi înainte, dar am lăsat multe lucruri şi pentru 2024 pentru că oraşul acesta are atâtea nevoi încât ele nu pot fi acoperite într-un an sau doi. Eu am spus atunci când am ieşit primar că oraşul se va transforma într-un şantier şi poate la momentul acela cetăţenii nu au realizat ce înseamnă acest lucru. În orice oraş din lumea aceasta, atunci când se schimbă câte ceva, este deranj. Ţevile şi tubulatura nu erau schimbate de 50 de ani, apa nu era schimbată de nu ştiu când şi acum avem conducte de apă din 1945. Reţeaua de canalizare nu era schimbată de 60 de ani. Lucrurile acestea trebuiau făcute. Eu cred că lumea va vedea ca acest lucru a meritat”, a declarat primarul Vergil Chiţac în cadrul unei emisiuni la Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber.Vergil Chiţac a continuat apoi să vorbească despre reţeaua de termie din oraşul Constanţa, cea care este foarte importantă.„Nimeni nu poate garanta că lucrările sunt de calitate sută la sută. Acesta este motivul pentru care lucrările au o garanţie de 7 ani de zile. Antreprenorii au bani sau poliţe de asigurare pentru 7 ani, astfel încât atunci când apar probleme şi se dovedeşte că aceste probleme ar apărea din cauza calităţii necorespunzătoare a lucrărilor, noi trebuie să apelăm la aceste poliţe. Constănţenii nu vor plăti absolut nimic. Termia, atunci când funcţionează, nu ştim nimic despre ea. Problemele apar atunci când nu funcţionează. Am tot primit reclamaţii şi am trimis echipele Termoficare la faţa locului. A trebuit să refacem acest sistem de termie. Etapa 1 este închisă, acum se lucrează la etapa 2 şi 3. În noiembrie 2022, înainte de a ne apuca de schimbarea acestor reţele, pierderea era de 240.000 de metri cubi de apă într-o lună. În noiembrie 2023 pierderea a fost de 112.000 de metri cubi. Şi se va reduce în continuare. Preţul gigacaloriei trebuie să fie cât mai aproape de preţul de producţie. Preţul mare al gigacaloriei pe care l-au plătit constănţenii până în prezent a fost din cauza acestor pierderi de care v-am vorbit. Etapa a 4-a o vom face pe programul termoficare, etapa 5 are SF-ul încheiat şi aplicăm fonduri prin PNRR”, a mai spus Vergil Chiţac.