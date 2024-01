O nouă zonă verde, amenajată din fonduri europene, la Constanța. Când încep lucrările?

Potrivit biroului de comunicare al Primăriei Constanța, încă se așteaptă verificarea documentației de atribuire a contractului de execuție, pentru a fi demarate lucrările și a urma pașii necesari.





„Documentația de atribuire a contractului de execuție este în curs de verificare la serviciul financiar. Ulterior se va publica anunțul pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Lucrările vor începe după semnarea contractului, după ce se va da ordin de începere și așa mai departe. Mai sunt pași de urmat”, ne-a precizat reprezentantul biroului de comunicare, Ionela Bărboi.





Amplasamentul care va fi construit va include spații verzi și alei pietonale betonate. Pe lângă reducerea poluării, proiectul mai vizează reducerea noxelor și a căldurii excesive. Materialele care vor fi folosite pentru realizarea proiectului vor contribui la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, conform reprezentanților instituției. Amplasamentul va fi situat în partea nordică a municipiului Constanța, într-o zonă ocupată preponderent de locuințe cu funcțiuni complementare. Suprafața totală de intervenție este de aproximativ 1.200 mp, dintre care 383,66 mp spații verzi, aproximativ 72 mp alei pietonale și 744,34 mp spațiu verde neamenajat.





Proiectul de amenajare a zonei verzi a scuarului amplasat în intersecția străzilor Ștefăniță Vodă și Tulcei face parte dintr-o serie de inițiative cu fonduri europene, realizate în parteneriat cu alte țări.





Proiectul, numit Acting Together for Greener Cities, Acronim Greencities, are ca sursă de finanțare Programul Interreg Next Bazinul Mării Negre. Beneficiarul investiției este Unitatea Administrativ-Teritorială municipiul Constanța, aceasta realizându-se alături de entități din Turcia, Grecia și Georgia. Valoarea totală a proiectului este de 1.572.482,70 euro. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă amenajarea zonei verzi a scuarului amplasat în intersecția străzilor Ștefăniță Vodă și Tulcei. Se urmărește îmbunătățirea calităţii mediului prin reducerea tuturor formelor de poluare.