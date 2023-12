Bilanţ de sfârşit de an la Şcoala nr. 29 "Mihai Viteazul" din Constanța

De asemenea, 15 cadre didactice de la nivel primar au parcurs un program de instruire destinat actorilor din educație cu rol în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, care are la bază instrumentul Teach al Băncii Mondiale și abordează trei arii esențiale: climatul clasei, instruirea și abilitățile socio-emoționale.





„La acest moment, instituția noastră asigură standarde care atestă nivelul corespunzător de dotare și de accesibilitate a mijloacelor educaționale. Dovada cea mai bună o reprezintă performanțele obținute anul acesta de triada elevi-părinți-profesori. Totodată, rezultatele Evaluării Naționale 2023 au demonstrat nivelul de performanță la care se lucrează atunci când există motivație din partea elevilor și suport. Pentru cei 121 de absolvenți, cu nouă șefi de promoție, am numărat 20 de note de 10 la examen, iar trei elevi au avut media de admitere la liceu 10.





O altă performanță a fost calificarea la etapele naționale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației în primăvara anului 2023: Olimpiada de fizică – Mihai Banciu, Olimpiada de Lingvistică - Irina Dragomir, Olimpiada de engleză - Daria Cristian, Concursul de chimie «Raluca Râpan» - Vlad Dumitru, Ema Badea - calificată la etapa națională a Concursului Național «Ionel Teodoreanu» Iași”, a declarat pentru „Cuget Liber” directorul şcolii, prof. Carmen Guguş.





Tot anul acesta, cadrele didactice au continuat proiectul româno-german organizat de Comisia UNESCO din Germania, care facilitează susținerea în școală a unui examen DSD - cu certificare pe plan internațional a competențelor lingvistice. De asemenea, în primăvara anului 2023, elevii claselor cu predare intensivă au susținut examenul de certificare în limba germană și toți cei 18 elevi au promovat la nivelul B1, primind diplomele DSD pe data de 5 octombrie. „Această performanță excelentă nu este doar un rezultat record în lunga istorie a claselor intensive de germană din școală, ci școala a fost una dintre cele doar trei dintre cele 30 de școli implicate în proiect care au atins o rată de 100% de promovabilitate. Ca dovadă, anul acesta s-au înscris în unitatea noastră de învățământ la clasa pregătitoare 130 de copii, ceea ce înseamnă că prestigiul școlii se menține și tradiția Școlii 29 în comunitate este recunoscută. În plus, în toamna acestui an, am implementat un program de educație parentală prin derularea de sesiuni lunare având ca grup-ţintă părinții şcolii. Programul de educație parentală consideră educaţia permanentă punctul său central şi vizează îndeosebi perfecţionarea dezvoltării personale, sociale şi profesionale pe durata întregii vieţi, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii atât a indivizilor, cât şi a colectivităţii lor. Dincolo de toate acestea, elevii au participat la numeroase proiecte de voluntariat, unde au dovedit seriozitate și implicare, au participat la diverse ateliere, dezbateri, activități cultural-artistice, concursuri sportive, conferințe, simpozioane”, a adăugat managerul.





Tot în acest an, toate cadrele didactice au parcurs programul acreditat pentru dezvoltarea profesională continuă, implementat în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în contextul în care școala a fost inclusă în rețeaua națională a școlilor de aplicație. Acest lucru s-a realizat ca urmare a existenței resursei umane calificate/ specializate care poate oferi îndrumare studenților practicanți: profesori mentori, profesori formatori, profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică.