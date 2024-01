Sala Polivalentă, un vis frumos? "Vom face toate demersurile necesare pentru a primi finanțare"

„ Vom face toate demersurile necesare la Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a demara un memorandum către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, astfel încât proiectul să fie finanțat anul acesta. Sala de sport propusă ocupă la sol cca. 9.820 mp, fiind desfășurată pe trei niveluri cu un total de 18.150 mp. De asemenea, noua sală va avea o capacitate de 5.000 de locuri, dintre care aproximativ 100 de locuri pentru persoanele cu dizabilități, 100 locuri pentru presă, 150 locuri VIP”, a spus primarul Vergil Chiţac.



El a explicat că obiectivul de investiții va beneficia de o sală de competiții care va fi omologată de forurile de specialitate pentru derularea de evenimente sportive de handbal, baschet sau volei de nivel național, dar și de nivel european și mondial. Totodată, proiectul noii Săli Polivalente include și spații dedicate sportivilor (sală de antrenament, sală de forță, sală de fitness, vestiare, cabinete medicale), spații dedicate presei (studiouri pentru transmisii radio-tv), spații dedicate publicului (cafenele, alimentație publică, grupuri sanitare), dar și spații administrative și de agrement.



„Noua sală polivalentă va putea găzdui și evenimente culturale, conferințe, concerte sau festivaluri. Mesajele, sesizările și dorința constănţenilor de a vedea sala terminată cât mai repede sunt o motivație pentru mine, un impuls de a continua să mă implic la capacitate maximă și să arăt interes față de problemele cu care se confruntă orașul nostru”, a transmis Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța.







Lucrări realizate în proporţie de 62%



Potrivit Companiei Naționale de Investiții, la acest moment, lucrările la Sala Polivalentă din Constanța sunt realizate în proporție de 62%. După cum deja se ştie, termenul de finalizare a fost decalat. Dacă, prima oară, aceasta trebuia să fie gata în decembrie 2023, actualul termen ar trebui să fie sfârșitul lunii martie a acestui an. Dar, potrivit primarului municipiului Constanța, Vergil Chițac, lucrările vor fi întârziate și nu vor fi gata la 31 martie 2024.



Luna trecută, Vergil Chițac a vorbit despre încheierea primei etape de reabilitare a rețelelor termice. În cadrul acesteia, primarul a vorbit și de alte proiecte din municipiu, printre care și de Sala Polivalentă.



„La Sala Polivalentă, cred că lucrările or să întârzie, pentru că se reevaluează acum sumele și, probabil, va trebui să se scoată, din nou, la licitație, pentru lucrări suplimentare, cum s-a întâmplat la Cazino, dar nu sunt sigur. Părerea mea este că lucrările vor întârzia, dar doar CNI-ul poate da un răspuns. Noi trebuie să fim onești, pentru că banii sunt câți sunt, iar deficitul bugetar nu poți să îl încalci și, atunci, prioritatea mea pentru Constanța, în 2024, înseamnă Cazinoul, Stadionul «Gheorghe Hagi» și Sala Polivalentă“, a declarat atunci primarul Vergil Chițac.



El a adăugat că aşa cum a reușit să readucă la viață și alte proiecte abandonate, tot așa îşi doreşte să se implice și în această situație, monitorizând atent atât lucrările, cât și finanțarea, pentru ca toţi constănţenii să se poată bucura cât mai curând de spațiul pe care îl are de oferit.

„Am primit foarte multe mesaje din partea constănţenilor legate de situația Sălii Polivalente, majoritatea întrebărilor vizând termenul de finalizare a lucrărilor. În mai 2020 au fost demarate lucrările de către fosta administrație. În 2022 sala trebuia să fie finalizată, însă finanțările au fost întrerupte, iar construcția, oprită. Deși nerespectarea acestor promisiuni ne poate face să credem că acest obiectiv este doar un vis frumos, țin să vă asigur că nu am de gând să las lucrurile să stagneze, așa cum au făcut-o ceilalți până acum, și asta pentru că, așa cum am mai spus, Sala Polivalentă este unul dintre obiectivele mele principale ale acestui an. Nu am de gând să perpetuez șirul greșelilor și al indiferenței. Planul lucrărilor va fi reluat și regândit, astfel încât să nu mai intervină niciun obstacol în derularea proiectului”, a spus edilul Constanţei, Vergil Chiţac.