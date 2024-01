Manelele au întărâtat autoritățile? "Primăria nu va pune mâna pe nicio bază sportivă"

Adresa respectivă pleacă de la starea insalubră a stadionului „Badea Cârțan”, mergând până la solicitarea de demitere a conducerii DJST. „Totodată, vă informăm că bazele sportive funcționale ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret NU sunt utilizate cu precădere în scopul pentru care au fost construite, ci în alte scopuri care servesc interesului unor persoane, angajați ai acestei instituții aflate în subordinea ANS (vezi închirierea Sălii Sporturilor «Simona Amânar» pentru desfășurarea unui concert de manele, în plină desfășurare a sezonului competițional de baschet; hotelul Sport închiriat pentru cazarea turiștilor în detrimentul cazării sportivilor etc). Subliniem faptul că CSM Constanța, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Municipal Constanța, întâmpină mari dificultăți în colaborarea cu DJST Constanța. Indiferent de persoana care s-a aflat la conducerea acestei direcții, atitudinea DJST Constanța față de sport este una în opoziție și nu de sprijin și colaborare, așa cum este scopul acestor direcții înființate la nivel județean. Față de aceste considerente, mă simt obligat să vă informez în vederea cunoașterii situației din teritoriu și acționării în consecință și vă cer respectuos demiterea acestor funcționari care promovează orice altceva, mai puțin sportul în general și sportul constănțean, în particular”, se mai arată în adresa Primăriei Constanța semnată de viceprimarul Ionuț Rusu.





Întrebat dacă până la acest moment ANS a reacționat, trimițând vreo adresă sau corp de control la Constanța, Emil Jan Ionescu Nichita a negat.



Emil Jan Ionescu Nichita îl cheamă în instanță pe viceprimarul Ionuț Rusu





Așadar, totul a plecat de la concertul susținut de Tzancă Uraganu în Sala Sporturilor din Constanța, în detrimentul unui meci de baschet feminin dintre CSM Constanța și Sepsi Sfântu Gheorghe, din Liga Națională.





În data de 4 decembrie, DJST a primit solicitarea din partea unei firme pentru organizarea concertului lui Tzancă Uraganu. „Imediat am trimis o adresă către CSM. În data de 13 decembrie, am fost solicitat de domnul director Andrei Talpeș să mă deplasez la sediul CSM, urmând să avem o discuție despre acest eveniment. Ajuns în biroul domnului director Andrei Talpeș, unde era prezentă și doamna director adjunct Claudia Tincu, aceștia mi-au propus mutarea meciului de baschet masculin dintre CSM Constanța și CSM Craiova din data de 21.12 în data de 20.12, pentru a face loc în 21.12 galei «CSM - Drumul spre succes». Povestea continuă cu mutarea meciului de baschet fete dintre CSM Constanța și Sepsi Sf. Gheorghe din 23.12 în 28.12, motivând că au patru jucătoare accidentate, care sunt în recuperare, fapt pentru care m-au rugat să fac o altă adresă, pe care să o trimită dânsul la Federația de baschet, pentru amânarea meciului. Am fost de acord și am acordat gratuitate în vederea desfășurării galei, prin adresa din 14.12. S-a știut de la bun început de desfășurarea evenimentului de muzică live”, a declarat Emil Ionescu. În plus, el a accentuat faptul că toate modificările s-au petrecut cu acordul lui Andrei Talpeș.



Explicațiile directorului adjunct DJST Constanța s-au… rostogolit apoi plecând de la suma ridicolă solicitată pentru concertul de manele (200 lei/oră), branding neplătit, dar și privind şi conflicte anterioare care au intervenit în relația dintre DJST – CSM și Primăria Constanța.





La un moment dat, Emil Jan Ionescu Nichita a declarat că el consideră situația „inflamată” din momentul în care, pe vremea secretarului de stat din Ministerul Sportului, constănțeanca Florina Cristache, s-a încercat preluarea bazelor sportive de către Primăria Constanța. „Bănuiesc că supărarea domnului Rusu a plecat de la faptul că mi-am exprimat opinia vizavi de fiecare bază sportivă. Iar Ministerul Justiției a dat aviz negativ în baza propunerii trimise de mine. Primăria Constanța nu va pune mâna pe nicio bază sportivă din județ”, a declarat același director adjunct.





În final, el a spus că luni, 8 ianuarie 2024, va face plângere penală la Judecătoria Constanța împotriva viceprimarului Constanței, Ionuț Rusu, unde va invoca falsul în declarații și va cere despăgubiri drept daune morale.





Timp de două ore, Emil Jan Ionescu Nichita s-a străduit să demonteze acuzație cu acuzație afirmațiile din adresa emisă pe 29 decembrie 2023 de Primăria Constanța și transmisă Agenției Naționale pentru Sport (ANS), respectiv președintei Elisabeta Lipă.