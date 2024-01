Primarul Vergil Chiţac, despre realizările şi proiectele de viitor din municipiul Constanţa

Aşa cum bine ştim oraşul Constanţa se află într-o continuă dezvoltare şi finalizarea proiectelor este departe de a fi încheiată. Prezent în urmă cu câte zile la o emisiune la Antena 3 Constanţa, primarul municipiului Costanţa, Vergil Chiţac, a vorbit despre importanţa societăţii Confort Urban SRL pentru destinele urbei de la malul mării.„Dincolo de proiectele pe care le-am făcut având în vedere asfaltarea, noi avem Confort Urban, societatea noastră comercială care cu asta se ocupă. Le-am dat lor drumurile unde suntem noi ca municipiu şi ei se ocupă de administrarea lor. Ei au lucrat. Anul trecut am turnat un nou strat de asfalt, ei şi-au cumpărat utilaje, i-am capitalizat. S-a făcut sensul giratoriu de la Păpădie care este o lucrare desfăşurată în 2023, iar majoritatea oamenilor au spus că acea zonă a fost fluidizată. Partea de pe Bulevardul Mamaia, de la Delfinariu, până la sensul giratoriu de la Pescărie este lucrarea lor. Strada Maramureş, strada Chiliei şi mai ales Palazu Mare, acolo unde s-a asfaltat, reprezintă tot meritul lor. Am avut şi construcţii noi, acolo unde am pus asfalt pe pământ. Vom termina asfaltările la intrare în Mamaia. Este nevoie de construcţii noi, pentru că sunt cartiere unde oamenii şi-au făcut case, dar avem nevoie şi de reparaţii. Este greu să facem lucrări de anvergură în interiorul cartierelor, pentru că există oameni care trăiesc acolo. De la început, vina este căs-au dat prea devreme autorizaţii de construcţie. În 1990, setul de legi care a fost dat a fost anulat. Şi acolo exista o lege a planificării urbane care spunea că un dezvoltator imobiliar, pe un anumit teren, nu trebuie să primească autorizaţie de construcţie decât după ce toate drumurile sunt aduse la nivel de piatră”, a declarat primarul Vergil Chiţac.Ulterior, primarul a adus în discuţie proiectele care sunt desfăşurate pe Programul Naţional „Anghel Saligny”.„Programul Anghel Saligny este un program naţional. La acest capitol putem încadra Bulevardul Madrid din Constanţa. Avem nevoie să decongestionăm intrarea în Constanţa atunci când vii din Ovidiu. Şi de la acel sens giratoriu, care se află în zona Sahia, înainte de Tomis Plus, este o bretea care se descarcă în Bulevardul Aurel Vlaicu. Acolo am lucrat foarte mult pentru că a trebuit să facem exproprieri. Am plătit anul trecut 14 milioane de lei deţinătorilor de terenuri. Acum zona este a noastră. Licitaţia de proiectare şi execuţie este în faza de SICAP. Imediat ce am reuşit acest lucru voi semna contractul de finanţare pe Anghel Saligny cu Ministerul Dezvoltării şi ne apucăm de treabă. Acolo vorbim de un deviz estimativ de vreo 70 de milioane de lei, din care 50 de milioane vin prin programul Anghel Saligny, iar 20 de milioane trebuie să le punem noi. Cred că pe viitor decongestionarea oraşului de maşini este esenţială. Anul acesta lucrăm la un pasaj pentru ca Bulevardul Tomis să nu se mai întâlnească cu Bulevardul Aurel Vlaicu”, a mai spus Vergil Chiţac.Nu în ultimul rând, Vergil Chiţac a vorbit şi despre reamenajarea Bulevardului IC Brătianu.„Avem un proiect de 60 de milioane de lei prin PNRR de achiziţie de echipamente pentru toate şcolile din oraş. Vorbim de echipamente IT, aparatură de laborator şi alte chestiuni de genul acesta. Trebuie să refacem tot bulevardul I.C. Brătianu de la Liceul Ovidius până la ieşire spre Valu lui Traian. Nu vorbesc doar de asfaltare. Vorbesc de amenajarea trotuarelor, de iluminatul public pentru că acest bulevard trebuie să aibă un aspect civilizat”, a concluzionat Vergil Chiţac.