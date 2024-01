Primăria Mangalia, acţiune de igienizare într-unul din cartierele oraşului

Aşa cum se întâmplă în fiecare an după sărbători, în fiecare oraş au loc acţiuni de igienizare şi salubrizare.Acest lucru s-a întâmplat şi marţi, în Mangalia, acolo unde primarul Cristian Radu a scos pe străzile unui cartier mai multe echipe pentru a se ocupa de acest aspect.„Odată cu trecerea sărbătorilor de iarnă, am început noul an cu ample acțiuni de ingienizare și salubrizare a domeniului public, în mai multe zone ale Mangaliei. Zilele următoare, vom veni cu o veste bună pentru locuitorii cartierului de case Coloniști”, a declarat Cristian Radu.Rămâne de văzut în ce constă surpriza pentru locuitorii acelui cartier din Mangalia pentru că edilul nu a vrut să divulge secretul, dar cel mai probabil va fi vorba de o surpriză plăcută.