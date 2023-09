Primăria Mangalia a semnat contractul pentru dotarea cu mobilier și echipamente IT a şcolilor din oraş

Administraţia locală din oraşul Mangalia se ocupă în această perioadă de dotarea tuturor şcolilor din localitate cu mobilier şi echipamente IT de ultimă generaţie.Anunţul a fost făcut de către primarul oraşului Mangalia, Cristian Radu, chiar pe pagina sa oficială de Facebook.„O nouă veste bună pentru copiii orașului nostru: ieri, am semnat un contract de finanțare prin PNRR, prin care vom dota toate școlile, liceele și grădinițele din Mangalia cu mobilier și echipamente IT.De acest proiect în valoare de 10 milioane de lei vor beneficia 5.182 de elevi și 200 de cadre didactice, care se vor bucura de mobilier nou, table interactive, laboratoare de informatică, biologie, chimie-fizică, săli de sport, complet echipate cu materiale și echipamente specifice.Dată fiind complexitatea demersului, vrem să ne asigurăm că viitorul an școlar va începe în săli de clasă moderne, motiv pentru care colegii mei deja lucrează la documentația necesară pentru a implementa cât mai curând acest proiect”, a anunțat Cristian Radu, primarul municipiului Mangalia.