Administrația locală din Mangalia construiește locuințe pentru tineri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia implementează proiectul „Construirea de locuințe nZEB Plus pentru tineri în Municipiul Mangalia, județul Constanța – lot 4”, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenţa 10 – Fondul Local, I.2 – Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ Titlu apel: PNRR/2022/C10/I2, Runda 2, proiect nr. C10-I2-610.Contractul de Finanțare Nr. 19334 a fost semnat în data de 15.02.2023, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de beneficiar.Valoarea totală a proiectului este 5.160.089,33 lei, din care valoarea eligibilă este de 4.336.209,52 lei, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 823.879,81 lei.„Obiectivul general al proiectului îl reprezintă construirea de locuințe nZEB plus, 12 unități locative. Proiectul a început la data de 15.02.2023 și se va încheia la 15.02.2025” au informat reprezentanții Primăriei municipiului Mangalia.