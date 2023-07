Primarul din Valu lui Traian, Florin Mitroi, a răbufnit: „Sunt linşat de câte ori se iveşte ocazia”

Primarul din comuna Valu lui Traian, Florin Mitroi, trece printr-un moment greu ┼či acest lucru se ├«nt├ómpl─â din cauza contestatarilor s─âi. Mitroi spune c─â este ├«n permanen┼ú─â criticat pe Facebook, iar c─â oamenii ├«l acuz─â c─â nu a f─âcut nimic de c├ónd a venit la c├órma prim─âriei.







Primarul a ├«ncercat astfel s─â explice c─â lucrurile nu stau tocmai ├«n acest fel ┼či c─â administra┼úia local─â din Valu lui Traian ├«┼či face treaba.







ÔÇ×V-a ├«ncercat vreodat─â un sentiment crunt de am─âr─âciune, combinat─â cu regret ┼či dezam─âgire? Asta simt eu ast─âzi, ┼či pentru cei care mi-au fost mereu al─âturi ┼či s-au dovedit a fi oameni cerebrali ┼či ancora┼úi ├«n realitate, explic ┼či de ce. Am v─âzut asear─â pe un grup de Facebook ni┼čte comentarii pu┼úin spus mali┼úioase la adresa mea. Mai exact, un cet─â┼úean ├«ntreba de ce se taie p─âdurea pe DN pe dreapta, ┼či ├«n r─âspunsuri, printre altele, se spunea c─â mai fac un popas, sau c─â nu am mai f─âcut oricum nimic de 2 ani. ├Ämi da┼úi voie, cu scuzele de rigoare, s─â spun ce am sim┼úit? Sc├órb─â. At├ót. ├Än primul r├ónd, pentru c─â Valu nu este curtea mea, s─â depind─â totul de mine, de┼či pun suflet mai mult dec├ót ├«n administrarea propriei case. P─âdurea apar┼úine Romsilva, decizia de a t─âia copacii le-a apar┼úinut ├«n totalitate, au cerut de la prim─ârie doar sprijin logistic. Cu siguran┼ú─â decizia a fost luat─â ca urmare a accidentului de la Mangalia. Vre┼úi s─â pune┼úi pariu cu mine c─â dac─â o creang─â ar fi c─âzut pe o ma┼čin─â ├«n mers ┼či ar fi murit cineva tot vina mea spuneau stimabilii cet─â┼úeni atot┼čtiutori c─â e?







Dragilor, nu erau 5 minute de mers de la ┼čosea la p─âdure. ┼×i copacii ┼či crengile c─âzute nu le vedea┼úi pe ┼čosea dup─â viscole nu pentru c─â n-ar fi existat, ci pentru c─â noi nu dormim ├«n prim─ârie, contrar opiniei unora. ├Än nop┼úile cu viscol suntem pe str─âzi, nu acas─â l├óng─â copii. ┼×i coordon─âm utilajele, astfel ├«nc├ót cet─â┼úenii diminea┼úa s─â nu ├«nt├ómpine obstacole. De asta nu vede┼úi copacii c─âzu┼úi. ┼×i dac─â se ├«mpiedic─â unul de o piatr─â, c─â doarme pe el ┼či n-a v─âzut-o, tot vina mea e c─â de ce e piatra acolo. Pentru lini┼čtea c├órcota┼čilor, nu se extinde sau mut─â popasul. ┼×i nu chiar tot ce se ├«nt├ómpl─â ├«n comun─â este urmarea deciziilor meleÔÇŁ , a spus Florin Mitroi.







De asemenea, Florin Mitroi a fost acuzat de un cet─â┼úean c─â nu se vede nicio schimbare ├«n Valu lui Traian. Lucrul acesta l-a deranjat foarte mult pe edil ┼či a r─âbufnit pe pagina sa personal─â de Facebook.







ÔÇ×Nu am mai f─âcut nimic de doi ani, a┼ča spune un domn mutat ├«n Valu de trei ani. Eu zic s─â mai ie┼čim din case ┼či s─â vizit─âm ┼či comuna, nu s─â plec─âm doar spre ora┼č. ┼×ti┼úi, e a┼ča u┼čor s─â ape┼či pe butoane c├ónd te plictise┼čti ┼či s─â-┼úi dai cu p─ârerea despre un om pe care nu ├«l cuno┼čti ┼či despre ni┼čte probleme de care habar n-ai. Doamne, c├óte a┼č avea de spus ┼či cum ├«mi mu┼čc degetele ca s─â nu r─âspund de c├óte ori v─âd astfel de acuze ┼či t├ómpenii. Dar de data asta chiar nu m─â pot ab┼úine. Nu am f─âcut nimic doi ani? ┼×coala, gr─âdini┼úa, cre┼ča, sala de sport, lucr─ârile enorme la canalizare, sensurile giratorii, ├«ntre┼úinerea spa┼úiilor publice, ob┼úinerea finan┼ú─ârilor pentru eficientizarea energetic─â a cl─âdirilor publice, pentru ├«nfiin┼úarea unui centru de aport voluntar de┼čeuri, pentru realizarea unui parc fotovoltaic care s─â sus┼úin─â iluminatul public. Doamne ┼či c├óte mai sunt. ├Ämi vine s─â eliberez ast─âzi scaunul ┼či s─â invit to┼úi atot┼čtiutorii s─â ├«mi ia locul. S─â ├«i v─âd cum reu┼česc s─â fac─â ceva cu un buget pe care ├«l ├«ntinzi de ├«l faci pra┼čtie doar ca s─â ├«ntre┼úii ce ai construit, iar pentru investi┼úii noi ├«┼úi trebuie numai finan┼ú─âri externe.







Numai eu ┼čtiu c├ót aport aduc din privat c─âtre comun─â, f─âr─â nici m─âcar o preten┼úie. Astea nu se v─âd, pentru c─â nu m─â laud cu ele. Sunt doar lin┼čat de c├óte ori se ive┼čte ocazia, pentru orice t├ómpenie, pentru c─â sunt ac┼úionar ├«ntr-o firm─â care da, are profit considerabil. De parc─â ar fi vreun p─âcat. Nu am ascuns niciodat─â. Nu eram s─ârac atunci c├ónd am devenit primar. ┼×i ├«n ciuda sfaturilor, nu mi-am ascuns niciodat─â averea, nici nu am ├«nstr─âinat nimic. Nu v─âd de ce s─â m─â ascund. Dar ┼či s─â rezist at├ó┼úia ani ├«n t─âcere s─â nu r─âspund celor care ├«┼či vars─â frustr─ârile pe mine deja m─â dep─â┼če┼čte, nu mai pot!ÔÇŁ, a mai spus Mitroi.