Deputatul PSD, Horia Ţuţuianu, absent din oraşul de la malul mării. De ce se ascunde de constănțeni?

Activitatea parlamentarilor ar trebui să fie una extrem de importantă pentru binele ţării, dar şi a oraşelor sau judeţelor pe care aceştia le reprezintă. Iată, însă, că nu se întâmplă tot timpul aşa. Unul dintre cele mai bune exemple este deputatul PSD, Marius Horia Ţuţuianu, cel care nu iese mai deloc în evidenţă. Ne referim aici, în primul rând, la conferinţele de presă pe care organizaţiile PSD din Constanţa le organizează dar și informările pe care le transmite prin intermediul comunicatelor de presă.Suntem obişnuiţi să îi vedem la faţă pe Felix Stroe, Ion Dumitrache, Lucian Lungoci şi alţi reprezentanţi ai social-democraţilor care ne explică ori de câte ori au ocazia cum încearcă să rezolve anumite probleme ale acestui oraş. Ei, bine, absentul de serviciu este deputatul Horia Ţuţuianu, fost președinte al Consiliului Județean Constanța. De altfel, Felix Stroe a şi precizat în ultima conferinţă de presă organizată, înaintea Sărbătorilor Pascale, că nu înţelege motivul pentru care Ţuţuianu nu este prezent la aceste activităţi. Şi acum, haideţi să vedem cum arată ultima declaraţie de avere completată a acestuia.Horia Ţuţuianu nu deţine terenuri, în schimb are câteva locuinţe. Ne referim aici la o casă de locuit în Constanţa, pe care o deţine împreună cu soţia sa, Elena Ţuţuianu, un apartament în Constanţa care este doar pe numele său, încă un apartament la malul mării, dar acesta este trecut doar pe numele soţiei şi încă o casă de locuit în Eforie pe care o deţine împreună cu aleasa inimii sale.La prima vedere, se pare că Horia Ţuţuianu circulă cu Bolt-ul sau cu mijloacele de transport în comun, pentru că în declaraţia sa de avere nu apare niciun automobil. În schimb, acesta a vândut în 2022 două terenuri intravilane pe care a obţinut suma de 112.000 de euro.Activele lui Horia Ţuţuianu arată foarte bine. Deţine un cont care este alimentat cu 42.000 de lei şi un altul în care, atenţie, are nu mai puţin de 100.000 de euro.Şi acum să trecem la veniturile lui Horia Ţuţuianu. Acesta câştigă 137.418 lei anual pentru funcţia de parlamentar pe care o deţine. Alte venituri prea importante nu deţine, cu excepția alocaţiilor celor doi copii, care însumează anual puţin peste 6.000 de lei.Este drept că soţia sa câştigă 21.758 mii lei, salariu pe care îl primeşte de la firma Holding Hondor Stil SRL Agigea. Tot soţia acestuia, din anumite chirii pe care le primeşte lunar, câştigă pe an 21.149 de lei.Cam atât despre declaraţia de avere a lui Horia Ţuţuianu. Din anul 2020, atunci când a devenit parlamentar al României, Horia Ţuţuianu a iniţiat 68 de propuneri legislative, o singură întrebare în plen, aceea depusă în anul 2021 care se referă la gradul de îndatorare al României la acel moment şi 6 moţiuni semnate, dintre care una adoptată şi 5 respinse.Ceea ce vrem să punctăm este faptul că activitatea lui Horia Ţuţuianu în Constanţa, pe plan local, lipseşte în ultimul timp.Oamenii l-au votat pentru a se implica şi probabil, va spune că un parlamentar trebuie să stea mult la Bucureşti pentru a rezolva problemele oraşului de care aparţine.Totuși, nu este chiar aşa! Un parlamentar ales de cetăţenii Constanţei trebuie să umble des pe străzile acestui oraş, să informeze cetățenii despre audiențele pe care le ține, să stea de vorbă cu oamenii şi să ia aminte la problemele acestora pe care apoi, le-ar putea rezolva. De altfel, există o şansă foarte mare ca, în momentul în care se va plimba pe străzile din Constanţa, Horia Ţuţuianu să nu fie recunoscut de nimeni. Şi asta, pentru că este absent!