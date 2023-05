Primarul din Oltina, Ştefania Cealera, noi proiecte în dezvoltare. „Voi candida şi în 2024”

În comuna Oltina sunt pe cale să se dezvolte mai multe proiecte pentru modernizarea acesteia. Primarul PSD, Ştefania Cealera, a explicat pentru Cuget Liber faptul că va implementa câteva proiecte prin programul „Anghel Saligny”.Printre acestea, cele mai importante sunt construirea unei grădiniţe într-un sat aferent comunei şi modernizarea sediului primăriei din Oltina.„Avem mai multe proiecte. Anghel Saligny este semnat, după ce l-am scos la licitaţie. A venit executantul şi vom demara mai multe proiecte începând cu data de 10 iunie. La nivel naţional am înţeles că sunt 500 astfel de proiecte şi printre localităţile care beneficiază ne numărăm şi noi. Pot să vă spun că vom construi o grădiniţă prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Aceasta va fi construită în satul Ceatalgea. Vom moderniza şi sediul primăriei din Oltina şi îl vom dota cu calculatoare, dispozitive e-ghişeu, pentru ca oamenii să poată face plăţi mai rapide. Acum, în primărie sunt calculatoare vechi, din 2008. Am depus la CNI actele necesare să putem face o construcţie nouă de dispensar. Au zis că ne aflăm pe lista de sinteză şi acum ne pregătim pentru proiect, pentru certificatul de urbanism şi aşa mai departe”, a declarat Ştefania Cealera pentru Cuget Liber.Pe de altă parte, ea a spus că va candida sută la sută la alegerile din 2024. Edilul mărturiseşte că are viaţă foarte grea cu vechiul primar al Oltinei, Gheorghe Chirciu, care face parte din PNL şi care este consilier local. Ștefania Cealera susține că acesta îşi ameninţă în mod constant ceilalţi consilieri de la PNL să nu voteze proiectele propuse de ea, spunând că va vorbi cu cei din fruntea partidului să îi excludă.„Voi candida pentru că acest mandat mi l-am sacrificat pentru rezolvarea problemelor vechii administraţii. În cei 12 ani ai vechii administraţii au fost foarte multe probleme. Vechiul primar şi-a început campania. Mi-a spus în faţă că va candida. S-a ajuns la un nivel josnic. Îşi ameninţă consilierii să nu mai voteze nimic în şedinţe, să nu mai facem nimic. Am mai depus pe Anghel Saligny un proiect pentru canalizare, dar doar pe jumătate de comună. Pe una dintre jumătăţi avem sistem de canalizare dar încă nu este finalizat pentru că suntem blocaţi la Mediu. Eu am vrut să fac sistem de canalizare şi în satul Răzoarele, dar acest domn a fost împotrivă. Nu mi-a dat nici un argument şi proiectul a picat într-una dintre şedinţele de consiliu. Eu nu sunt un primar care să nu asculte de ideile şi soluţiile celorlalţi consilieri. Noi comunicăm înainte şi le aduc la cunoştinţă ceea ce vreau să pun în practică. Când am venit la una dintre şedinţe, el a fost împotriva sistemului de canalizare în satul Răzoarele. S-a dat o ordonanţă pentru a putea lua credit pe finanţări. Trezoreriane-a calculat la peste 800 de mii de lei. Acest domn a fost împotriva acestui credit. El se gândeşte că va câştiga alegerile în 2024 şi nu vrea să aibă nici credit, nici proiecte, nici nimic. Repet. Îşi ameninţă consilierii în masă. O să mă văd nevoită să mă adresez partidului pentru că eu ştiu că avem o coaliţie la Bucureşti care ar trebui să funcţioneze şi aici. Eu nu mă tem de el. Îmi face tot felul de reclamă negativă, dar să ştiţi că şi reclama negativă, tot reclamă este”, a explicat Ştefania Cealera.