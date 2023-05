Nicu Ștefănuță, în top 4 europarlamentari care ajută tinerii

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (the Greens/EFA) a fost nominalizat de către revista Parlamentul European (the Parliament Magazine) la premiile MEP Awards, la categoria „Campionul Tinerilor”.Nicu Ștefănuță se află în top 4 (din 705) eurodeputați care contribuie la promovarea oportunităților pentru tineri.De-a lungul mandatului său de europarlamentar, Nicu Ștefănuță a inițiat și promovat acțiuni concrete privind politicile pentru tineret.Vorbim aici despre creșterea bugetului programului Erasmus+ cu 120 de milioane EUR, ajustarea burselor Erasmus+ la inflația actuală. Datorită muncii de anul trecut, unele burse au fost ajustate la inflație, dar insuficient. În România, cea mai mică bursă va fi, în loc de 600 EUR, 674 EUR. Totodată, a promovat Campania Erasmus Equality, o campanie de strângere de semnături sprijinită de Grupul Verzilor care are ca obiectiv creșterea cuantumului burselor Erasmus+, pentru ca acestea să devină accesibile și pentru tinerii fără mari posibilități financiare.De asemenea, mai este vorba şi despre promovarea importanței sănătății mintale pentru tineri, prin organizarea de evenimente pe acest subiect, dar și prin raportul privind sănătatea mintală pentru care este raportor din partea Grupului Verzilor şi despre acces la stagii de practică la birourile din țară și vizite plătite pentru tineri la European Youth Event.Nicu Ștefănuță este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) și este în prezent membru al comisiei de Bugete și al Subcomisiei de Sănătate Publică. Totodată, europarlamentarul sibian activează drept membru supleant în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță alimentară (ENVI), în Comisia pentru Transporturi și Turism (TRAN) și face parte din delegația Parlamentului pentru Relațiile UE cu Moldova precum și din Delegația Parlamentului pentru relația cu NATO.