Eurodeputatul Nicu Ştefănuţă, semnal de alarmă, de la Constanţa! "România este complet nepregătită pentru un cutremur major"

Eurodeputatul a vorbit printre altele despre siguranţa pe care o prezintă blocurile construite în Constanţa.





„Trebuie să discutăm despre pregătirea noastră în cazul unor dezastre. Constanţa are foarte multă populaţie care este solidară cu ceea ce s-a întâmplat în Turcia. Este important să ştim că avem Europa de partea noastră, că există bani în mecanismul de protecţie civilă. Acesta ne poate ajuta în cazurile cele mai grele. I-am scris premierului Nicolae Ciucă şi i-am zis să facă bine să pună banii din PNRR pentru reabilitări de locuinţe şi să se asigure că toată lumea este pregătită pentru aceste seisme. Există deja o linie bugetară în PNRR pentru solidificarea locuinţelor care nu sunt sigure. Mesajul meu pentru constănţeni este unul dublu. Trebuie să pregătim locuinţele nu doar pentru aceste evenimente extreme. Dacă tot se face valul renovărilor pentru ca locuinţele lor să fie mai izolate, să ne pregătim şi pentru ce este mai rău. Apreciez solidaritatea constănţenilor. Noi am strâns donaţii pentru sinistraţi aici în Constanţa. Le mulţumim tare mult că au contribuit atât pentru Turcia, cât şi pentru Ucraina. Dobrogenii sunt generoşi. Iubesc diversitatea. Aici se găsesc toate naţiile. România este complet nepregătită pentru un cutremur major. Cu banii de acum care intră în ţară trebuie să se renoveze şi să se solidifice clădirile existente. Aş vrea ca şi Primăria Constanţa să facă ceva în acest sens. Dezvoltarea haotică ce se vede foarte clar în staţiunea Mamaia este o mare problemă. Eu aş cere primăriei să facă o evaluare a clădirilor noi care s-au dezvoltat ca ciupercile pe malul Mării Negre”, a declarat Nicu Ştefănuţă.







„Când ai nouă etaje deasupra, nu mai contează nici tocul, nici masa”







La eveniment a participat şi seismologul INFP Mihai Diaconescu, care a oferit mai multe detalii tehnice despre ceea ce presupune un cutremur care ar putea apărea pe litoralul Mării Negre.







„Dumneavoastră, aici în Constanţa, sunteţi feriţi de zona Vrancea, însă nu sunteţi feriţi de fenomenul tsunami care există la Marea Neagră . Nu putem să îl negăm. Au existat tsunami-uri istorice pe litoral. În 1901 valul a atins 3 metri şi nu se ştie exact cât de mult a afectat uscatul, însă pe vremea aceea, pe ţărmul mării erau doar nişte colibe şi nişte bărci ale pescarilor. Ar mai fi zona Shabla din Bulgaria. Şi acolo ar putea avea loc astfel de fenomene. Avem surse generatoare de unde seismice care să propage tsunami în Crimeea, Bulgaria, nordul Turciei şi undeva la o distanţă între România şi Ucraina. Dacă avem un cutremur de o magnitudine de peste 7 grade pe scara Richter, aici în Constanţa v-ar zgudui bine. Nu cred că ar afecta foarte mult construcţiile, dar va fi resimţit din plin. În toată istoria, în Constanţa nu au existat pierderi de vieţi omeneşti sau mari pagube materiale. Faptul că unii zic că ar fi ok să te ascunzi sub tocul uşii este un mit. La fel şi cu ascunzătoarea sub masă. Când ai nouă etaje deasupra, nu mai contează nici tocul, nici masa”, a declarat Mihai Diaconescu, seismolog INFP.







Colonelul Mihai Georgescu, din cadrul ISU Constanţa, a admis faptul că platforma „Fii Pregătit”, care a fost creată pentru cazuri de genul acesta, a fost foarte accesată. De asemenea, el a explicat că ISU Dobrogea şi-a trimis reprezentanţi în şcoli pentru a-i instrui pe profesori şi pe elevi.





„În acest moment hotărârea de guvern a fost modificată, iar referitor la platforma Fii Pregătit există obligativitatea ca fiecare instituţie publică să preia linkul către această platformă pentru a fi diseminat către populaţie. Platforma este accesată, cel puţin de pe site-ul nostru a fost accesată ca monitorizare de aproximativ 3.500 de ori într-un timp de două săptămâni, ceea ce înseamnă un interes foarte crescut pentru pregătirea populaţiei. Este un lucru foarte util şi foarte bun pentru că împreună cu populaţia reuşim să construim rezilienţa pentru a interveni în situaţii de urgenţă. Deşi structura anului şcolar a fost modificată recent, fiecare unitate de învăţământ îşi planifică cel puţin patru exerciţii într-un an, dintre care unul dintre ele este pe riscul principal incendiu, iar al doilea pe riscul secundar cutremur sau inundaţii. La aceste exerciţii participăm şi noi, fie cu autospeciale de intervenţie, fie cu personal care să efectueze evacuarea oamenilor din aceste şcoli”, a explicat colonelul Mihai Georgescu din cadrul ISU Constanţa.





Nicu Ştefănuţă este solidar cu victimele cutremurului din Turcia şi în acelaşi timp a observat că şi constănţenii îi împărtăşesc ideile.